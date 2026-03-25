В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля. Об этом в эфире программы «Прямой диалог» сообщил первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

«Принимая решение о завершении отопительного сезона, всегда опираемся на прогнозы синоптиков. На следующей неделе ожидается дальнейшее повышение температуры, но впереди апрель — не самый стабильный месяц с точки зрения погодных условий. Отключение отопления произойдёт только после того, как среднесуточная температура воздуха превысит +8°C и будет удерживаться на этом уровне в течение пяти дней подряд. Учитывается именно среднее значение температуры за сутки, а не только дневные показатели», – рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

Завершение отопительного сезона будет происходить в определенной последовательности: сначала отключают промышленные предприятия и производственные объекты, затем — жилые многоквартирные дома, в последнюю очередь прекращают подачу тепла в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы.

«Нужно понимать, что между выходом постановления о завершении отопительного сезона и реальным прекращением подачи тепла может пройти до 5 дней. Это обусловлено особенностями централизованной системы теплоснабжения: теплосетей в городе более 1100 км, и нельзя мгновенно остановить или возобновить подачу теплоносителя во все здания. Постепенно специалисты ресурсоснабжающих организаций будут снижать температуру теплоносителя. Но даже после остановки котельных в трубах ещё какое-то время циркулирует теплая вода», – добавил Михаил Малыхин.

Также он отметил, что текущий отопительный период проходит без сбоев. Устранение повреждений на теплосетях было минимальным и выполнялось с подключением по резервной схеме.

После завершения отопительного сезона управляющие организации должны будут провести в домах регламентные работы: проверить систему, выявить слабые места и определить план мероприятий к следующей зиме. Ресурсоснабжающая организация приступит к плановым ремонтам теплосетей.

 

