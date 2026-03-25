Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов

Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску. В Чапаевске начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового руководителя – подполковника полиции Владимира Попова, ранее занимавшего должность начальника полиции Отдела МВД России по г. Чапаевску.
В мероприятии приняли участие представители городского самоуправления, прокуратуры, органов внутренних дел, Совета ветеранов и Общественного совета при Отделе полиции.
Игорь Геннадьевич поздравил Владимира Попова с назначением и отметил, что Владимир Владимирович хорошо владеет оперативной обстановкой в городе и пожелал подполковнику полиции и коллективу Отдела успехов в решении поставленных задач.
Владимир Попов поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на вверенной ему территории.
Владимир Владимирович Попов родился в 1984 году в Куйбышеве.
Начал службу в органах внутренних дел в 2005 году в г. Самара с должности сотрудника патрульно-постовой службы милиции.
В 2006 году окончил Самарский государственный экономический университет по специальности «Юриспруденция».
В г. Чапаевск перевелся в 2021 году на должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, медалью МВД России «За доблесть в службе», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
