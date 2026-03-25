В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов

135
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску. В Чапаевске начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового руководителя – подполковника полиции Владимира Попова, ранее занимавшего должность начальника полиции Отдела МВД России по г. Чапаевску.

В мероприятии приняли участие представители городского самоуправления, прокуратуры, органов внутренних дел, Совета ветеранов и Общественного совета при Отделе полиции.

Игорь Геннадьевич поздравил Владимира Попова с назначением и отметил, что Владимир Владимирович хорошо владеет оперативной обстановкой в городе и пожелал подполковнику полиции и коллективу Отдела успехов в решении поставленных задач.

Владимир Попов поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на вверенной ему территории.

Владимир Владимирович Попов родился в 1984 году в Куйбышеве.

Начал службу в органах внутренних дел в 2005 году в г. Самара с должности сотрудника патрульно-постовой службы милиции.

В 2006 году окончил Самарский государственный экономический университет по специальности «Юриспруденция».

В г. Чапаевск перевелся в 2021 году на должность начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Чапаевску.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, медалью МВД России «За доблесть в службе», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

