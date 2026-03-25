Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года

С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» с начала года такой возможностью воспользовались уже более 100 жителей Октябрьского района Самары. Прежде всего это самарцы «серебряного возраста» и люди с ограниченными возможностями здоровья.



«Наш «Автобус здоровья» существует уже восьмой год. Проект прошел путь от разовых выездов до полноценной регулярной инициативы, которая востребована у жителей Октябрьского района. Доверие людей растет: те, кто воспользовался услугами автобуса, рекомендуют его знакомым и соседям. С начала года Автобус выполнил уже порядка 20 рейсов, при необходимости и по согласованию с городской больницей № 4 всегда готовы увеличить это количество и скорректировать маршрут», – отметил глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько.



«Автобус здоровья» выполняет рейсы по заявкам жителей. Он забирает самарцев на точках сбора, обычно в непосредственной близости от адресов проживания, и доставляет в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4. После сдачи необходимых анализов и приёма у врача он отвозит жителей обратно. Самарцы могут сдать анализы, сделать электрокардиографию, проконсультироваться с врачом-терапевтом. В случае необходимости пациентам дают направления на дополнительные обследования к узким специалистам.



Регистрация на рейсы «Автобуса здоровья» осуществляется по телефону 8 (846) 334-04-24. Сделать это можно также через старшего по дому, председателей ТОС. В 2025 году «Автобус здоровья» совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 жителей.

Также в Самаре работает «Социальное такси». С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало также доступно сопровождение. По итогам 2025 года социальным такси жители Самары воспользовались более 98,5 тысяч раз.

