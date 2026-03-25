В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года

С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» с начала года такой возможностью воспользовались уже более 100 жителей Октябрьского района Самары. Прежде всего это самарцы «серебряного возраста» и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Наш «Автобус здоровья» существует уже восьмой год. Проект прошел путь от разовых выездов до полноценной регулярной инициативы, которая востребована у жителей Октябрьского района. Доверие людей растет: те, кто воспользовался услугами автобуса, рекомендуют его знакомым и соседям. С начала года Автобус выполнил уже порядка 20 рейсов, при необходимости и по согласованию с городской больницей № 4 всегда готовы увеличить это количество и скорректировать маршрут», – отметил глава Октябрьского района города Самары Сергей Радько.

«Автобус здоровья» выполняет рейсы по заявкам жителей. Он забирает самарцев на точках сбора, обычно в непосредственной близости от адресов проживания, и доставляет в терапевтическое отделение № 3 Самарской городской больницы № 4. После сдачи необходимых анализов и приёма у врача он отвозит жителей обратно. Самарцы могут сдать анализы, сделать электрокардиографию, проконсультироваться с врачом-терапевтом. В случае необходимости пациентам дают направления на дополнительные обследования к узким специалистам.

Регистрация на рейсы «Автобуса здоровья» осуществляется по телефону 8 (846) 334-04-24. Сделать это можно также через старшего по дому, председателей ТОС. В 2025 году «Автобус здоровья» совершил 82 выезда, его услугами воспользовались 387 жителей.

Также в Самаре работает «Социальное такси». С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало также доступно сопровождение. По итогам 2025 года социальным такси жители Самары воспользовались более 98,5 тысяч раз.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
25 марта 2026, 17:59
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек. Общество
