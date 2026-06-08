Волга, сыр и вино: Самарская область входит в тройку лидеров ПФО по агротуризму

Эксперты Центра устойчивого развития Россельхозбанка (РСХБ) оценил перспективы российского агротуризма: Самарская область показывает рост турпотока на 25-30% второй год подряд. В РСХБ отметили, что туристам уже мало просто домика в деревне, им хочется более иммерсивного опыта.

Регион в цифрах: масштаб и потенциал

Пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, самому приготовить сыр или увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство — такие поездки становятся одним из самых заметных трендов внутреннего туризма. По данным РСХБ, Самарская область демонстрирует одну из наиболее устойчивых траекторий роста в округе: плюс 25–30% в сезоне 2025 года и такой же прогноз на 2026 год. Регион строит устойчивую туристическую экосистему с лояльной аудиторией и постоянным обновлением предложения: винодельни с авторскими сортами, сыроварни с дегустационными залами, гастрономические маршруты вдоль Волги. По оценке экспертов РСХ, Самарская область входит в тройку лидеров ПФО по агротуризму.

По оценкам аналитиков, доля агротуризма в выручке фермерских хозяйств составляет 5–15%, у комплексных проектов с размещением — до 25%, а рентабельность может достигать 40%. Средний чек одного агропутешествия — около 12 тыс. рублей.

Гастрономия как главный двигатель

Главное конкурентное преимущество Самарской области — нестандартный подход местных фермеров к работе с туристами. Здесь не просто показывают хозяйство: гостя вовлекают, угощают, учат и удивляют. Самарские винодельни и сыроварни уже сформировали собственную туристическую аудиторию — людей, которые приезжают целенаправленно за гастрономическим опытом, нередко из Москвы, Казани и других крупных городов.