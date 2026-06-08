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Самарцев приглашают на презентацию патриотического проекта «Самарский полк 1445» и открытие фотовыставки «Самарский рубеж»

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Самарцев приглашают на презентацию патриотического проекта «Самарский полк 1445» и открытие фотовыставки «Самарский рубеж»

Самарцев приглашают на презентацию патриотического проекта «Самарский полк 1445» и открытие фотовыставки «Самарский рубеж».
Мероприятие состоится 10 июня 2026 года в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история», направлено на укрепление взаимодействия между общественными организациями, региональными институтами, бизнесом и участниками специальной военной операции.
Проект инициирован Самарским областным отделением Союза журналистов России.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Благотворительный фонд «Самарский полк 1445».

Партнёры мероприятия:
- Исторический парк «Россия – моя история»,
- АНО Аэроклуб «Гвардейцы»,
- журнал «Русский квадрат».

Инициатива направлена на системную поддержку военнослужащих 1445-го мотострелкового полка и их семей.
Более 90 % личного состава составляют жители Самарской области, которые в настоящее время выполняют задачи на Запорожском направлении.
В соответствии Указом Президента РФ о проведении в нашей стране Года единства народов России (Указ Президента РФ от 25.12.2025 № 962) патриотический Проект «Самарский полк 1445» приобретает особую значимость, так как отражает принципы консолидации общества и взаимопомощи.

Дата, время и место проведения:
10 июня 2026 г. в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу:
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «Гуд’Ок», 3 этаж.
Начало мероприятия в 15.00.

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