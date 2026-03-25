Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары

174
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.

В Похвистневской центральной районной больнице работает врач-патологоанатом Андрей Суворов. Специалист с 12-летним стажем переехал из Самары в сельскую местность, чтобы получить новый профессиональный опыт и внести вклад в развитие районной медицины. Он стал участником кадровой программы "Земский доктор".

 «Мне предложили переехать в Похвистнево. И я согласился – захотелось получить новый опыт, – рассказал врач, – Коллектив встретил тепло, всё подсказывали, помогали».

Участие в программе «Земский доктор» стало дополнительным стимулом для принятия решения о переезде.

 «Конечно, эта мера поддержки нужна. Во-первых, она послужила маленьким толчком в момент выбора, а во-вторых, стала хорошим подспорьем», – отметил Андрей Суворов.

В районе специалисту предоставили служебную квартиру. Пока он переехал один, но в планах – перевезти семью.

 «Привлечение таких опытных специалистов, как Андрей Евгеньевич, – важный шаг в развитии наших диагностических служб", – отметил главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
25 марта 2026, 17:59
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек. Общество
101
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и повседневные привычки могут мешать полноценному восстановлению организма.
24 марта 2026, 22:56
Психотерапевт назвала причины недосыпа при восьмичасовом сне
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и... Здравоохранение
575
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
24 марта 2026, 20:38
ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых... Общество
551
Здравоохранение
25 марта 2026  17:35
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
174
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и повседневные привычки могут мешать полноценному восстановлению организма.
24 марта 2026  22:56
Психотерапевт назвала причины недосыпа при восьмичасовом сне
580
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту
24 марта 2026  17:35
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
590
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
24 марта 2026  15:45
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
622
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
24 марта 2026  14:05
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
566
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
23 марта 2026  20:59
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
995
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026  14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
944
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
23 марта 2026  14:24
В Самаре обновили реанимацию больницы №5
823
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
23 марта 2026  13:37
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
609
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
23 марта 2026  10:27
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
576
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16103
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
302
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
461
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
782
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
871
Весь список