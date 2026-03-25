В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары

В Похвистневской центральной районной больнице работает врач-патологоанатом Андрей Суворов. Специалист с 12-летним стажем переехал из Самары в сельскую местность, чтобы получить новый профессиональный опыт и внести вклад в развитие районной медицины. Он стал участником кадровой программы "Земский доктор".



«Мне предложили переехать в Похвистнево. И я согласился – захотелось получить новый опыт, – рассказал врач, – Коллектив встретил тепло, всё подсказывали, помогали».



Участие в программе «Земский доктор» стало дополнительным стимулом для принятия решения о переезде.



«Конечно, эта мера поддержки нужна. Во-первых, она послужила маленьким толчком в момент выбора, а во-вторых, стала хорошим подспорьем», – отметил Андрей Суворов.



В районе специалисту предоставили служебную квартиру. Пока он переехал один, но в планах – перевезти семью.



«Привлечение таких опытных специалистов, как Андрей Евгеньевич, – важный шаг в развитии наших диагностических служб", – отметил главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин.



Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО