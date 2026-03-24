В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации

158
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации

Первый в этом году вылет службы санавиации Самарской области состоялся в марте. С 2026 года Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи выполняет функцию межрайонной и межрегиональной санитарно-авиационной эвакуации.

Женщина серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии. С тяжелой политравмой была эвакуирована из Сызранской больницы в Самарскую областную клиническую больниц им. В.Д.Середавина.

«Бригада Самарского областного центра медицины катастроф на вертолете была доставлена в Сызрань. Совместно с коллегами из отделения скорой медицинской помощи Сызранской больницы пациентку осмотрели и доставили до воздушного судна, - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Мария Горбунова. - Во время полета специалисты центра проводили интенсивную терапию.   На месте уже ждал реанимобиль, на котором девушку доставили в областную больницу для специализированного лечения».

Медицинский вертолет «Ансат» оснащен кардиомонитором, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, медицинскими укладками, лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи. Развитие системы санитарной авиации в регионе стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минздрава Самарской области с Национальной службой санитарной авиации.

«В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуются мероприятия по совершенствованию экстренной медицинской помощи. Важным мероприятием федерального проекта является развитие медицинской эвакуации пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. В Самарской области санитарная авиация возобновила свою работу с 2020 года. За данный период совершено 630 вылетов и эвакуировано 682 пациента. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина запланировано строительство вертолётной площадки», - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

Напомним, что в конце 2025 года в областной центр медицины катастроф было поставлено 7 реанимобилей, оснащенных современным, уникальным оборудованием экспертного класса.

По словам Марии Горбуновой, в автомобилях установлены кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы. Кроме того, в 4 реанимобилях установлены аппараты LUCAS для автоматизированной сердечно-лёгочной реанимации.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
24 марта 2026  15:45
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
56
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
24 марта 2026  14:05
Жительницу Сызрани в тяжёлом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации
158
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
23 марта 2026  20:59
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
770
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026  14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
792
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
23 марта 2026  14:24
В Самаре обновили реанимацию больницы №5
709
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
23 марта 2026  13:37
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
490
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
23 марта 2026  10:27
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
451
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту 
20 марта 2026  17:21
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
1063
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
20 марта 2026  12:46
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
770
работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
20 марта 2026  10:11
Работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
709
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16103
В центре внимания
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
253
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
496
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
582
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
469
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
414
