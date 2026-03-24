Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.88
-2.12
EUR 94.73
-2.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов

В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт». Проект, направленный на поиск, подготовку и сопровождение новых депутатов, продлится до конца апреля.

До 30 апреля будущие политики могут заявить о себе. Главное условие — быть старше 18 лет, разделять этические нормы партии и, что важнее всего, иметь за плечами реальные поступки. Участники СВО, волонтеры новых регионов, военкоры, меценаты, которые поддерживают армию, — именно этих людей партия сегодня называет своей новой политической и управленческой элитой.

Для участников проекта в Региональном исполнительном комитете партии прошёл первый образовательный модуль. Перед будущими политиками, а возможно, и кандидатами предварительного голосования,  выступили спикеры и эксперты с лекциями по мотивационным основам электорального выбора, дорожной карте избирательной кампании 2026 года, а также по юридическим аспектам электронного предварительного голосования. Подать заявку для участия в кадровом проекте «Единой России» можно на официальном сайте проекта: politstart.er.ru. 

В этом году жителям Самарской области предстоит важная электоральная кампания: будут избираться депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Кроме того, довыборы в представительные органы власти пройдут в 13 муниципальных районах.

Ключевым этапом отбора для кандидатов от «партии власти» станет предварительное голосование. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет организовано в электронном формате и продлится с 25 по 31 мая на сайте. Здесь же могут подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» члены и сторонники партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
