В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов

В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт». Проект, направленный на поиск, подготовку и сопровождение новых депутатов, продлится до конца апреля.

До 30 апреля будущие политики могут заявить о себе. Главное условие — быть старше 18 лет, разделять этические нормы партии и, что важнее всего, иметь за плечами реальные поступки. Участники СВО, волонтеры новых регионов, военкоры, меценаты, которые поддерживают армию, — именно этих людей партия сегодня называет своей новой политической и управленческой элитой.

Для участников проекта в Региональном исполнительном комитете партии прошёл первый образовательный модуль. Перед будущими политиками, а возможно, и кандидатами предварительного голосования, выступили спикеры и эксперты с лекциями по мотивационным основам электорального выбора, дорожной карте избирательной кампании 2026 года, а также по юридическим аспектам электронного предварительного голосования. Подать заявку для участия в кадровом проекте «Единой России» можно на официальном сайте проекта: politstart.er.ru.

В этом году жителям Самарской области предстоит важная электоральная кампания: будут избираться депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы. Кроме того, довыборы в представительные органы власти пройдут в 13 муниципальных районах.

Ключевым этапом отбора для кандидатов от «партии власти» станет предварительное голосование. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет организовано в электронном формате и продлится с 25 по 31 мая на сайте. Здесь же могут подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» члены и сторонники партии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"