Новый зал — новые возможности: в Самаре открыли площадку для тренировок будущих чемпионов

В спортивном комплексе «Заря» состоялось торжественное открытие нового зала дзюдо. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных», который реализует «Единая Россия». Современная площадка появилась благодаря совместным усилиям руководства проекта и Федерации дзюдо Самарской области.

Теперь 40 юных спортсменов смогут заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях, развивая не только физическую форму, но и характер, волю к победе и уважение к сопернику.

В церемонии открытия приняли участие региональный координатор проекта «Выбор сильных», депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, президент Самарской областной федерации дзюдо Дмитрий Рыжов и исполнительный директор федерации, участник специальной военной операции Надир Тимергазин.

По сложившейся традиции новички, которые только начинают путь в дзюдо, произнесли клятву участника проекта «Выбор сильных». А старшие спортсмены подготовили для гостей и зрителей показательные выступления — яркую демонстрацию мастерства, силы и красоты этого вида спорта.

Александр Живайкин отметил, что открытие новых спортивных пространств — важный шаг в воспитании стойкости и уверенности у подрастающего поколения: «Любой вид борьбы — это как жизнь в миниатюре: упал, встал и дальше — тренироваться, бороться, побеждать. Главное — не бояться движения вперёд и верить в себя».

Напомним, что проект «Выбор сильных» направлен на развитие детского и юношеского спорта, поддержку тренеров и создание условий для всестороннего роста юных спортсменов, при которых ребята смогут развивать не только физическую силу, но и силу духа, уважение, настойчивость и умение не сдаваться перед трудностями, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

