Новый зал — новые возможности: в Самаре открыли площадку для тренировок будущих чемпионов

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
Руководство ГУ МВД СО в торжественной обстановке вручило памятные знаки участникам Парада Памяти
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В ПФО обсудили восстановление и сохранение здоровья ветеранов СВО: ключевой акцент – медицинская реабилитация
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Идет прием заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Новый зал — новые возможности: в Самаре открыли площадку для тренировок будущих чемпионов

В спортивном комплексе «Заря» состоялось торжественное открытие нового зала дзюдо. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных», который реализует «Единая Россия». Современная площадка появилась благодаря совместным усилиям руководства проекта и Федерации дзюдо Самарской области.

Теперь 40 юных спортсменов смогут заниматься любимым видом спорта в комфортных условиях, развивая не только физическую форму, но и характер, волю к победе и уважение к сопернику.

В церемонии открытия приняли участие региональный координатор проекта «Выбор сильных», депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, президент Самарской областной федерации дзюдо Дмитрий Рыжов и исполнительный директор федерации, участник специальной военной операции Надир Тимергазин.

По сложившейся традиции новички, которые только начинают путь в дзюдо, произнесли клятву участника проекта «Выбор сильных». А старшие спортсмены подготовили для гостей и зрителей показательные выступления — яркую демонстрацию мастерства, силы и красоты этого вида спорта.

Александр Живайкин отметил, что открытие новых спортивных пространств — важный шаг в воспитании стойкости и уверенности у подрастающего поколения:  «Любой вид борьбы — это как жизнь в миниатюре: упал, встал и дальше — тренироваться, бороться, побеждать. Главное — не бояться движения вперёд и верить в себя».

Напомним, что проект «Выбор сильных» направлен на развитие детского и юношеского спорта, поддержку тренеров и создание условий для всестороннего роста юных спортсменов, при которых ребята смогут развивать не только физическую силу, но и силу духа, уважение, настойчивость и умение не сдаваться перед трудностями, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

На выборах в Госдуму партия должна получить 55% по спискам, проголосовать за неё должны 50% избирателей, подчеркнул секретарь Генсовета.
20 марта 2026, 11:45
Владимир Якушев: «Единая Россия» готова к достижению целей избирательной кампании 2026 года
На выборах в Госдуму партия должна получить 55% по спискам, проголосовать за неё должны 50% избирателей, подчеркнул секретарь Генсовета. Политика
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026, 19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии... Политика
«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству.
13 марта 2026, 20:10
«Единая Россия» усилит жилищный блок новой Народной программы перспективными инициативами
«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному... Политика
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
