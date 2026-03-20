«Гибко реагируем на вызовы времени»: в Самарской области обсудили итоги работы Общества «Знание»

В областном центре прошло заседание Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Самарской области под руководством заместителя Губернатора – руководителя Администрации Губернатора Антона Емельяненко.

На встрече обсудили итоги работы в 2025 году и планы на 2026. Так, в 2025 году в области прошло более 1200 мероприятий, слушателями которых стали более 66 тысяч жителей. Сообщество лекторов региона выросло до 250 человек.

«Деятельность самарского регионального отделения способствует повышению интеллектуального и культурного потенциала жителей нашего региона. Это главная площадка, где проходят выступления выдающихся личностей из сфер образования, науки, культуры, искусства, организуются различные мероприятия и конкурсы. Общество «Знание», и наше региональное отделение в частности, решают важнейшие задачи по сохранению исторической правды и воспитанию молодежи», — отметил Антон Емельяненко.

По итогам 2025 года Самарская область входит в число лидеров в стране по ключевым показателям просветительской деятельности Российского общества «Знание». Лучший результат среди Лекториев Знания региона показал Самарский политех, который стал первым в Российской Федерации по количеству и качеству проведенных выступлений. Всего же семь из семнадцати Лекториев Знания Самарской области вошли в сотню лучших в России.

Жители региона активно вовлечены в проекты Общества «Знание». К примеру, в конкурсе инициатив родительских сообществ приняли участие 24% школ Самарской области. Победителями стали 28 учебных заведений, получивших финансирование на реализацию своих проектов в размере почти 16 миллионов рублей. Напомним, Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.

Активно реализуются флагманские проекты Общества «Знание»: Знание.Лекторий, Знание.Государство, Знание.Премия, «Родная игрушка». В 2025 году в регионе были организованы выступления федеральных и региональных лекторов. Так, своими знаниями и опытом с жителями области поделились Герой Российской Федерации, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, режиссер и продюсер Клим Шипенко, актеры Максим Лагашкин и Мария Кожевникова, а также представители органов исполнительной власти региона и институтов развития: врио министра науки и высшего образования, Марк Шлеенков, врио министра образования Виктор Акопьян, министр спорта Лидия Рогожинская, а также генеральный директор АНО Дирекция межвузовского кампуса Самарской области Армен Аракелян.

Кроме того, в Самарской области создано почти 400 литературных клуба, где ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту «Чтецкие программы», который реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина.

«Расширяется аудитория — теперь это не только школьники и студенты, но и участники СВО и члены их семей, люди серебряного возраста, а также родители школьников. Общество «Знание» гибко реагирует на вызовы, которые стоят сегодня перед российским обществом. Лекций много, они связаны и с финансовой грамотностью, с кибербезопасностью, с компьютерной грамотностью», — подчеркнул Владимир Богатырев, председатель регионального отделения Общества «Знание», ректор Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва.

Он также отметил, что тематика просветительских мероприятий меняется в соответствии с запросами аудитории. В 2025 году в топ вышли вопросы финансовой грамотности и защиты от мошенников. Востребованной также стала тема культуры речи, богатства русского языка и литературы.

«Просветительская работа сегодня строится на двух равнозначных основаниях: федеральном, который задает стратегические ориентиры, и региональном, где история и достижения конкретного края становятся главным содержанием. Важно, что лекции часто проходят по запросу самих организаций — люди хотят знать историю тех структур, в которых работают, и такая точечная работа делает просвещение неформальным и действительно востребованным», — рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Совместно с Правительством Самарской области и региональным министерством образования были организованы крупные общегородские мероприятия. В рамках фестиваля «Русский характер», посвященного Дню народного единства, работал просветительский лекторий. В День молодежи в Струковском парке прошли интеллектуальные квизы. В Новокуйбышевске состоялся форум Знание.Герои с участием Героя России Максима Девятова. Также лекции были проведены в рамках Педагогического форума для советников по воспитанию.

Участники встречи отметили, что в 2026 году работа будет продолжена: целевая аудитория просветительских проектов расширится, а тематика лекций будет формироваться с учетом актуальных запросов жителей региона.

Напомним, Наблюдательный совет Российского общества «Знание» в Самарской области создан в июне 2023 года. Возглавляет его губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: «Волжская коммуна»