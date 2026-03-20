В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
«Гибко реагируем на вызовы времени»: в Самарской области обсудили итоги работы Общества «Знание»

В областном центре прошло заседание Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Самарской области под руководством заместителя Губернатора – руководителя Администрации Губернатора Антона Емельяненко. 

На встрече обсудили итоги работы в 2025 году и планы на 2026. Так, в 2025 году в области прошло более 1200 мероприятий, слушателями которых стали более 66 тысяч жителей. Сообщество лекторов региона выросло до 250 человек.
«Деятельность самарского регионального отделения способствует повышению интеллектуального и культурного потенциала жителей нашего региона. Это главная площадка, где проходят выступления выдающихся личностей из сфер образования, науки, культуры, искусства, организуются различные мероприятия и конкурсы. Общество «Знание», и наше региональное отделение в частности, решают важнейшие задачи по сохранению исторической правды и воспитанию молодежи», — отметил Антон Емельяненко.
По итогам 2025 года Самарская область входит в число лидеров в стране по ключевым показателям просветительской деятельности Российского общества «Знание». Лучший результат среди Лекториев Знания региона показал Самарский политех, который стал первым в Российской Федерации по количеству и качеству проведенных выступлений. Всего же семь из семнадцати Лекториев Знания Самарской области вошли в сотню лучших в России.
Жители региона активно вовлечены в проекты Общества «Знание». К примеру, в конкурсе инициатив родительских сообществ приняли участие 24% школ Самарской области. Победителями стали 28 учебных заведений, получивших финансирование на реализацию своих проектов в размере почти 16 миллионов рублей. Напомним, Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.
Активно реализуются флагманские проекты Общества «Знание»: Знание.Лекторий, Знание.Государство, Знание.Премия, «Родная игрушка». В 2025 году в регионе были организованы выступления федеральных и региональных лекторов. Так, своими знаниями и опытом с жителями области поделились Герой Российской Федерации, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов, режиссер и продюсер Клим Шипенко, актеры Максим Лагашкин и Мария Кожевникова, а также представители органов исполнительной власти региона и институтов развития: врио министра науки и высшего образования, Марк Шлеенков, врио министра образования Виктор Акопьян, министр спорта Лидия Рогожинская, а также генеральный директор АНО Дирекция межвузовского кампуса Самарской области Армен Аракелян. 
Кроме того, в Самарской области создано почти 400 литературных клуба, где ребята приобщаются к чтению художественной литературы, учатся разбирать и анализировать произведения. Они появляются в учебных заведениях благодаря проекту «Чтецкие программы», который реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина.
 «Расширяется аудитория — теперь это не только школьники и студенты, но и участники СВО и члены их семей, люди серебряного возраста, а также родители школьников. Общество «Знание» гибко реагирует на вызовы, которые стоят сегодня перед российским обществом. Лекций много, они связаны и с финансовой грамотностью, с кибербезопасностью, с компьютерной грамотностью», — подчеркнул Владимир Богатырев, председатель регионального отделения Общества «Знание», ректор Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва.
Он также отметил, что тематика просветительских мероприятий меняется в соответствии с запросами аудитории. В 2025 году в топ вышли вопросы финансовой грамотности и защиты от мошенников. Востребованной также стала тема культуры речи, богатства русского языка и литературы. 
«Просветительская работа сегодня строится на двух равнозначных основаниях: федеральном, который задает стратегические ориентиры, и региональном, где история и достижения конкретного края становятся главным содержанием. Важно, что лекции часто проходят по запросу самих организаций — люди хотят знать историю тех структур, в которых работают, и такая точечная работа делает просвещение неформальным и действительно востребованным», — рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.
Совместно с Правительством Самарской области и региональным министерством образования были организованы крупные общегородские мероприятия. В рамках фестиваля «Русский характер», посвященного Дню народного единства, работал просветительский лекторий. В День молодежи в Струковском парке прошли интеллектуальные квизы. В Новокуйбышевске состоялся форум Знание.Герои с участием Героя России Максима Девятова. Также лекции были проведены в рамках Педагогического форума для советников по воспитанию.
Участники встречи отметили, что в 2026 году работа будет продолжена: целевая аудитория просветительских проектов расширится, а тематика лекций будет формироваться с учетом актуальных запросов жителей региона.
Напомним, Наблюдательный совет Российского общества «Знание» в Самарской области создан в июне 2023 года. Возглавляет его губернатор Вячеслав Федорищев.

 

 

Фото: «Волжская коммуна»

Новости по теме
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
20 марта 2026, 17:58
Руководство ГУ МВД СО в торжественной обстановке вручило памятные знаки участникам Парада Памяти
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно... Общество
6
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
20 марта 2026, 17:51
В 2025-2026 учебном году более 180 молодых учителей пришли работать в школы Самары 
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда». Общество
26
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
20 марта 2026, 17:39
Музей-галерея «Заварка» приглашает фотографов на первую весеннюю фотопрогулку «Детально»
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально». Общество
78
В центре внимания
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
51
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
260
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
260
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
546
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
535
Весь список