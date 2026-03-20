Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Идет прием заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ»

139
На пресс-конференции, посвященной проекту Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ», представители организаторов и предприятий-участников рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Юлия Бренер, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, напомнила, что в регионах ПФО второй год при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова будет проходить окружной проект для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). Он направлен на закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами работающей молодежи, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профориентацию и трудовое воспитание молодежи.
«В прошлом году Самарская область активно включилась в реализацию проекта, - рассказала Юлия Бренер. - Это уникальный проект для страны. Он позволяет закрепить молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики. В отборочных соревнованиях в 2025 году приняли участие более 3000 человек. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место». 
В соревнованиях принимали участие молодые сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет, молодые семьи, работающие на предприятиях реального сектора.
«Интересно было проводить отбор, - отметил Виктор Арефкин, ведущий специалист отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз Самара». – Проект позволил взглянуть на спортивную жизнь на нашем предприятии под другим углом, были дисциплины для нас новые. Положительный момент – это отклик наших работников – он был активным». 
Предприятия ответственно отнеслись к отбору участников.
«Мы проводили сначала отборочные соревнования на предприятии, - поделилась Анастасия Бриль, ведущий специалист по развитию корпоративной культуры и молодежной политики ООО «Тольяттикаучук» – У нас есть уже сложившиеся спортивные команды, но так как для участия в проекте были определенные требования, мы их переформировывали. Наибольшим интересом пользовались интеллектуальный квиз и шахматы». 
Представители предприятий отметили важность не только соревнований, но и обмена опытом как в регионе, так и за его пределами.
«Когда мы говорим про развитие промышленности, такие соревнования как «МолоТ» помогают сплотить коллектив, а значит повысить эффективность на производстве, - прокомментировал Павел Ивашев, руководитель направления социальных проектов АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», председатель Совета молодежи АО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара». - У нас порядка 30 процентов сотрудников – молодые специалисты. На производстве есть четкие правила, а «МолоТ» позволил расширить границы, проявить себя в чем-то другом, у нас появились новые связи, контакты».
До 15 апреля в Самарской области идет прием заявок от предприятий на региональный этап нового сезона. Не обязательно быть представленными во всех дисциплинах, стать участниками могут и предприятия с небольшим числом работников. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте: https://proektypfo.ru. Телефон для справок: 8 (846) 263-70-44.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
20 марта 2026  18:17
51
20 марта 2026  12:23
260
20 марта 2026  11:10
260
19 марта 2026  19:48
546
19 марта 2026  19:26
535
Весь список