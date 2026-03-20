Идет прием заявок на участие в проекте ПФО для работающей молодежи «МолоТ»

На пресс-конференции, посвященной проекту Приволжского федерального округа для работающей молодежи «МолоТ», представители организаторов и предприятий-участников рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.

Юлия Бренер, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, напомнила, что в регионах ПФО второй год при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова будет проходить окружной проект для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). Он направлен на закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами работающей молодежи, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганду здорового образа жизни, профориентацию и трудовое воспитание молодежи.

«В прошлом году Самарская область активно включилась в реализацию проекта, - рассказала Юлия Бренер. - Это уникальный проект для страны. Он позволяет закрепить молодых специалистов на предприятиях реального сектора экономики. В отборочных соревнованиях в 2025 году приняли участие более 3000 человек. 30 человек по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место».

В соревнованиях принимали участие молодые сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет, молодые семьи, работающие на предприятиях реального сектора.

«Интересно было проводить отбор, - отметил Виктор Арефкин, ведущий специалист отдела социального развития ООО «Газпром трансгаз Самара». – Проект позволил взглянуть на спортивную жизнь на нашем предприятии под другим углом, были дисциплины для нас новые. Положительный момент – это отклик наших работников – он был активным».

Предприятия ответственно отнеслись к отбору участников.

«Мы проводили сначала отборочные соревнования на предприятии, - поделилась Анастасия Бриль, ведущий специалист по развитию корпоративной культуры и молодежной политики ООО «Тольяттикаучук» – У нас есть уже сложившиеся спортивные команды, но так как для участия в проекте были определенные требования, мы их переформировывали. Наибольшим интересом пользовались интеллектуальный квиз и шахматы».

Представители предприятий отметили важность не только соревнований, но и обмена опытом как в регионе, так и за его пределами.

«Когда мы говорим про развитие промышленности, такие соревнования как «МолоТ» помогают сплотить коллектив, а значит повысить эффективность на производстве, - прокомментировал Павел Ивашев, руководитель направления социальных проектов АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара», председатель Совета молодежи АО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара». - У нас порядка 30 процентов сотрудников – молодые специалисты. На производстве есть четкие правила, а «МолоТ» позволил расширить границы, проявить себя в чем-то другом, у нас появились новые связи, контакты».

До 15 апреля в Самарской области идет прием заявок от предприятий на региональный этап нового сезона. Не обязательно быть представленными во всех дисциплинах, стать участниками могут и предприятия с небольшим числом работников. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте: https://proektypfo.ru. Телефон для справок: 8 (846) 263-70-44.

