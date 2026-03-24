В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
27 марта в СОУНБ» состоится концерт академической музыки «Вечные мелодии». Для гостей вечера выступит восходящая звезда фортепиано Давид Мелконян.
В СОУНБ прозвучит музыка Баха, Бетховена и Чайковского
В Салават республики Башкортостан состоялись соревнования ПФО по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Команды Самарской области - призеры соревнований ПФО школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсужд
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Судебные приставы Сызрани взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 200 тысяч рублей за управление автомобилем под действием психотропных веществ.
В Сызрани мужчина сел за руль автомобиля находясь  под действием психотропных веществ 
В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
В преддверии 10-летия Росгвардии на склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже».
На склоне площади Славы в Самаре открылась цифровая фотовыставка «Всегда на страже»
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
В Самаре прошёл турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева

133
На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе.

На стадионе «Металлург» в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» прошли соревнования по вольной борьбе, посвящённые памяти заслуженного тренера России, человека, чьё имя для многих стало синонимом преданности делу и умения растить чемпионов.

Роллан Константинович Гассиев — тренер с большой буквы. За свою жизнь он воспитал свыше двадцати мастеров спорта России, победителей и призёров всероссийских и международных турниров. Среди его учеников — олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Именно под руководством Гассиева будущий олимпиец делал первые шаги в большом спорте.

Соревнования, посвящённые его памяти, собрали больше ста участников. Для многих из них этот турнир стал не просто проверкой сил, но и возможностью прикоснуться к истории, вспомнить человека, который стоял у истоков самарской школы вольной борьбы.

«Роллан Константинович был не просто тренером, он был наставником, который умел видеть в каждом своём ученике личность, — поделился один из организаторов турнира. — Он знал, когда нужно подбодрить, а когда — жёстко спросить. И это давало результат. Его воспитанники всегда отличались характером. И сегодняшние соревнования — это дань уважения его труду и его философии».

«Гассиев был из тех людей, которые не просто учили бороться, а учили жить. Для нас этот турнир — возможность почтить его память и показать, что его дело живёт», - отмечают воспитанники самарской школы борьбы.

Координатор проекта «Выбор сильных», президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин направил участникам приветствие, подчеркнув, что такие соревнования — важная часть работы по сохранению спортивного наследия и воспитанию нового поколения борцов.

Кроме того, Александр Иванович напомнил, что совсем скоро Самара примет главный старт весны — Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти Игоря Найвальта. В этом году он пройдёт 5 и 6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Но есть важное отличие: в этом году победа на «Новой высоте» — это не просто титул. Это прямая путёвка на Первенство мира. Там, где решается судьба сильнейших, где каждый выход на ковёр может стать стартом большой карьеры, отметил Живайкин.

«Борьба обещает быть не только жаркой, но и судьбоносной. Самарский Дворец спорта снова станет местом, где воздух звенит от адреналина, а каждая схватка — как эпизод из большой книги человеческой воли», - полчекрунул координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области.

На турнир «Новая высота» ожидают юных борцов из разных стран — уверенных в своей  силе, одержимых мечтой, и пусть на ковре они соперники, но за его пределами — настоящие единомышленники спорта и мужества, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

В Самарской области начался прием заявок на участие в традиционном кадровом проекте партии «Единая Россия» — «ПолитСтарт».
В Самаре дан старт кадровому проекту «ПолитСтарт»: новые лица для новых вызовов
62
815
622
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
253
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
496
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
582
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
469
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
414
