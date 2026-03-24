В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса

15-17 апреля 2026 года в областной столице пройдет Неделя креативного бизнеса, которая вот уже третий год подряд соберет на одной площадке представителей креативных индустрий, органов власти, федеральных и региональных экспертов для обмена опытом и обсуждения предложений по развитию креативного сектора.

В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность. Панельные дискуссии, мастер-классы, встречи с представителями власти и маркет продукции региональных креаторов в стиле современной эстетики русского стиля - участников Недели креативного бизнеса ждет насыщенная программа и масса возможностей посмотреть на других и показать себя. Регистрация уже идет на сайте: creativesamara.ru.

«Креативные индустрии - одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, возможности для самореализации молодежи, - рассказал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Неделя креативного бизнеса выступает площадкой для общения, наращивания собственных компетенций, объединения в совместные проекты коллег по творческому цеху. Мы хотим быть в диалоге с предпринимателями, в курсе запросов и потребностей креативного кластера региона и уверены, что предстоящий форум нам в этом поможет».

В числе приглашенных федеральных экспертов в этом году — основатели креативного бизнеса, авторы ярких коллабораций, представители проектов, известных на всю страну: главный эксперт чемпионата творческих компетенций ArtMasters Анна Луканина, культурный технолог, автор и ведущая проекта «Новый русский» Александра Федорова, художник, директор Московской школы современного искусств Михаил Левин, креативный директор рекламного агенства GREAT Анна Ситникова, директор по социальному предпринимательству Фонда «Антон тут рядом» Юлия Зубцова, директор по развитию партнерств холдинга «Просвещение» Гранислава Артемьева.

На площадке события состоятся специальные мероприятия, направленные на обсуждение региональных вопросов развития креативной сферы и обмен успешными практиками: пленарная сессия о мерах государственной поддержки и возможностях для представителей креативного сектора, практическая сессия «Как договориться и заработать: коллаборации самарских брендов изнутри».

Неделя креативного бизнеса состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Стать участниками могут все, кто развивает креативный проект (архитекторы, дизайнеры, рестораторы, издатели, СМИ, организаторы событий, специалисты в области медиа, IT, арт-индустрий), а также те, кто интересуется креативной сферой и только планирует развиваться в этом направлении.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

Неделя креативного бизнеса - проект, поддержанный министерством экономического развития и инвестиций региона в рамках программы поддержки социальных проектов некоммерческого сектора.

В Самарской области для творческих предпринимателей действуют различные инструменты господдержки: помощь с продвижением и реализацией продукции, участием в крупнейших региональных и федеральных событиях и др. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Фото: минэкономразвития СО