Молодые таланты губернии открывают двери в киноиндустрию 

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился первый модуль программы «Режиссёрская группа: твой старт в кино». Принять участие в ней приехали 96 человек из 20 регионов страны, мечтающих работать на съёмочной площадке. За время обучения каждый из них освоит одну из кинопрофессий второго эшелона и получит диплом государственного образца. В число участников программы вошла Ирина Мезенцева из Самарской области. События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

Ирина Мезенцева делится, что главным открытием для неё стали интересные личности, встречи с которыми проходили в рамках первого блока программы. Также она добавляет, что самым ценным знанием стало понимание того, как работает команда и как в ней распределяются роли.

Ирина подчёркивает, что для неё важно иметь возможность проверить теоретические знания на практике, и именно такую возможность предоставляет программа. По её мнению, так теоретический материал гораздо лучше запоминается и превращается в опыт: «Участие в программе расширило мой кругозор и углубило знания о режиссёрской группе. Многие даже и не задумываются, как много людей работает только в режиссёрско-постановочной группе, не говоря уже о других группах. Особенно ценна возможность сразу применить знания на съёмочной площадке под руководством наставника, к которому, в случае чего, можно обратиться с вопросами и попросить совета», — отмечает Ирина Мезенцева.

Программа включает в себя три образовательных модуля. Первый модуль прошёл с 16 по 22 марта в очном формате в Академии творческих индустрий «Меганом». Второй модуль запланирован в онлайн-формате, финальный состоится в мае очно, также в Академии «Меганом». По окончании обучения участники получат диплом государственного образца о повышении квалификации в киноиндустрии.

В рамках программы подчёркивается мысль о том, что специалисты режиссёрской группы играют ключевую роль в организации съёмочного процесса: они обеспечивают слаженную работу на площадке, координируют деятельность команды и выстраивают эффективное взаимодействие с актёрами, включая участников массовых сцен. Программа станет отправной точкой для профессионального старта специалистов режиссёрской группы в киноиндустрии.

«Я бы посоветовала будущим и нынешним участникам найти множество возможностей, через которые можно попасть в кино. Это массовки, знакомства на фестивалях и так далее. Потому что по большей части работа в кино — это сарафанное радио. И именно на таких программах у нас есть такая возможность», — подводит итог Ирина Мезенцева.

Современное кино — это не только «магия», но и результат труда большой съёмочной команды, важной частью которой является режиссёрская группа. На программе участники фокусируются на трёх специальностях: бригадир актёров массовых сцен, ассистент режиссёра по актёрам и помощник режиссёра. На первом модуле, завершившемся 22 марта, они уже погрузились в процесс кинопроизводства, побывали на настоящей съёмочной площадке в контент-студии «Юг.Кино», а также попробовали организовать первые актёрские пробы и читку сценария.

Итогом программы станет формирование шорт-листа специалистов, рекомендованных для сотрудничества с контент-студией. Для контент-студии шорт-лист станет источником кадров для будущих проектов, а для начинающих специалистов — возможностью сделать первый шаг в киноиндустрии.

