Молодые таланты губернии открывают двери в киноиндустрию 

Врач Антонина Обласова рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, в особенности если сезон уже начался.
Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
ГД приняла во II и III чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
В ГД принят законопроект о запрете испытательного срока матерям детей до трех лет
С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Официальная информация МВД России
В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капремонта всех помещений ДК в селе Пестравка..
В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран.
В Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут»
Состоялось завершающее мероприятие образовательной программы «Наставничество», ее реализует АНОО ДПО «Таволга» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Программа «Наставничество» помогает удерживать квалифицированных специалистов на предприятиях
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодые таланты губернии открывают двери в киноиндустрию 

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился первый модуль программы «Режиссёрская группа: твой старт в кино».

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился первый модуль программы «Режиссёрская группа: твой старт в кино». Принять участие в ней приехали 96 человек из 20 регионов страны, мечтающих работать на съёмочной площадке. За время обучения каждый из них освоит одну из кинопрофессий второго эшелона и получит диплом государственного образца. В число участников программы вошла Ирина Мезенцева из Самарской области. События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». 
Ирина Мезенцева делится, что главным открытием для неё стали интересные личности, встречи с которыми проходили в рамках первого блока программы. Также она добавляет, что самым ценным знанием стало понимание того, как работает команда и как в ней распределяются роли. 
Ирина подчёркивает, что для неё важно иметь возможность проверить теоретические знания на практике, и именно такую возможность предоставляет программа. По её мнению, так теоретический материал гораздо лучше запоминается и превращается в опыт: «Участие в программе расширило мой кругозор и углубило знания о режиссёрской группе. Многие даже и не задумываются, как много людей работает только в режиссёрско-постановочной группе, не говоря уже о других группах. Особенно ценна возможность сразу применить знания на съёмочной площадке под руководством наставника, к которому, в случае чего, можно обратиться с вопросами и попросить совета», — отмечает Ирина Мезенцева.
Программа включает в себя три образовательных модуля. Первый модуль прошёл с 16 по 22 марта в очном формате в Академии творческих индустрий «Меганом». Второй модуль запланирован в онлайн-формате, финальный состоится в мае очно, также в Академии «Меганом». По окончании обучения участники получат диплом государственного образца о повышении квалификации в киноиндустрии.
В рамках программы подчёркивается мысль о том, что специалисты режиссёрской группы играют ключевую роль в организации съёмочного процесса: они обеспечивают слаженную работу на площадке, координируют деятельность команды и выстраивают эффективное взаимодействие с актёрами, включая участников массовых сцен. Программа станет отправной точкой для профессионального старта специалистов режиссёрской группы в киноиндустрии.
«Я бы посоветовала будущим и нынешним участникам найти множество возможностей, через которые можно попасть в кино. Это массовки, знакомства на фестивалях и так далее. Потому что по большей части работа в кино — это сарафанное радио. И именно на таких программах у нас есть такая возможность», — подводит итог Ирина Мезенцева.
Современное кино — это не только «магия», но и результат труда большой съёмочной команды, важной частью которой является режиссёрская группа. На программе участники фокусируются на трёх специальностях: бригадир актёров массовых сцен, ассистент режиссёра по актёрам и помощник режиссёра. На первом модуле, завершившемся 22 марта, они уже погрузились в процесс кинопроизводства, побывали на настоящей съёмочной площадке в контент-студии «Юг.Кино», а также попробовали организовать первые актёрские пробы и читку сценария.
Итогом программы станет формирование шорт-листа специалистов, рекомендованных для сотрудничества с контент-студией. Для контент-студии шорт-лист станет источником кадров для будущих проектов, а для начинающих специалистов — возможностью сделать первый шаг в киноиндустрии.

 

фото: Таврида.АРТ

С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма... Бизнес
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здравоохранение
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран.
В Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут»
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых... Общество
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
