В Самаре открыт набор волонтеров XI Космического полумарафона 

В Самаре стартует набор волонтеров для участия в проведении XI Космического полумарафона, который будет приурочен ко Дню космонавтики и состоится в областной столице 19 апреля. (14+)



Волонтерами могут стать все желающие от 14 лет. Им предстоит оказывать помощь участникам на старте и на финише, в пунктах питания и камере хранения, участвовать в церемонии награждения, работать в медиагруппе (фото- и видеосъёмка) и др. По итогу добровольцы получат благодарственные письма, сувениры и часы на DOBRO.RU.



Регистрация для волонтеров доступна по ссылке: https://forms.gle/FifFh6pEGvrk1rQaA



Для самых юных участников XI Космического полумарафона предусмотрены старты на 300 и 600 метров, для новичков и тех, кто хочет насладиться атмосферой, — 3 км, для активных любителей бега — 5 км, для более опытных атлетов — 10 км и 21,1 км. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги мимо достопримечательностей Самары. Победителей ждут медали со встроенным значком «Я просто космос», а детей — медаль в виде ракеты.



Напомним, что на сегодняшний день на дистанции легкоатлетического забега зарегистрировались уже более 2,8 тысяч человек. Регистрация доступна по ссылке: reg.russiarunning.com/event/SAMARSKIYKOSMIChESKIYPOLUMARAFONGSAMARA2026.

