Министр обороны вручил «Золотую Звезду» Героя России самарцу Сергею Ярашеву

Сейчас военнослужащий проходит лечение в Центре им. Вишневского. Андрей Белоусов отметил подвиг и мужество Сергея Ярашева, пожелал скорейшего выздоровления и передал поздравления от Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Сергей Ярашев рассказал, что планирует продолжить военную службу и пройти обучение в военном вузе.

Звание Героя России самарскому бойцу присвоил Владимир Путин — за двухмесячное удержание боевых позиций в ДНР в одиночку, передачу разведданных и отражение атак штурмовых групп ВСУ.

