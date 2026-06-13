В ближайшее время в Самаре может начаться освоение сразу трех участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом стало известно во время заседания Градостроительного совета, пишет 63.ру.

«На совете одобрили три проекта комплексного развития территорий. Они требуют некоторой доработки, но концептуально прошли утверждение», — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Первый участок находится в Железнодорожном районе города. Об этом проекте недавно рассказывали представители Министерства градостроительной политики. По их словам, территория на пересечении Партизанской и Песчаной «сформирована в соответствии с новой градостроительной политикой региона».

В проекте предусмотрена жилая застройка, подземные паркинги и активное эксплуатирование первых этажей. Предполагается, что в стилобатной части будут располагаться арендаторы.

В структуру квартала интегрирован детский сад.

Второй проект представили специалисты ООО «СЗ Волна». Они планируют осваивать территорию в Октябрьском районе Самары. Речь идет о земельном участке на улице Кузбасской, рядом с Северо-Восточной магистралью. Раньше здесь находился силикатный завод.

По плану, здесь появится новый трехуровневый жилой комплекс с подземной парковкой.

«Уровни будут равномерно подниматься от Софийской площади до ЖК „Парус“. Здесь расположится пешеходный бульвар. По дворам проезды обустроят так, чтобы здесь могли развернуться пожарные машины. Инвестор построит детский сад на 245 мест, который потом передадут в собственность муниципалитета», — пояснили представители Минграда Самарской области.

Специалисты ведомства считают, что реализация этой задумки позволит и дальше развивать набережную Самары.

У третьего участка, который планируют осваивать в рамках КРТ, непростая судьба. Еще в 2020 году городские власти предоставили ООО «Строительная компания Империя» площадку около Безымянского рынка, больницы Семашко и парка «Молодежный».

Все три проекта, по словам Вячеслава Федорищева, предусматривают комплексный подход к решению проблемы строительства в Самарской области. То есть здесь будут не только жилые дома, но и объекты социальной и городской инфраструктуры, в том числе и детские сады.



«Дал поручение ускорить работу по внедрению для застройщиков системы автоматизированных сервисов по аналогии с московской практикой. По принципу „единого окна“. Такая работа уже начата министерством градостроительной политики. Это позволит сделать процесс подготовки и получения разрешительной документации более прозрачным, удобным и быстрым», — завил глава региона.