Самарский Роспотребнадзор опубликовал черный список пляжей

Вода в Волге у Самары прогрелась до +19 °C, а в небольших стоячих водоемах — градус еще выше.

Но купаться в некоторых из них опасно. Об этом заявили самарские санитарные врачи, после того как получили результаты лабораторных исследований.

«По микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям пробы воды на пляжах озер Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске не соответствуют нормативам, — предупредили в Роспотребнадзоре Самарской области. — Купание здесь рекомендуем ограничить. Чтобы предупредить население о неудовлетворительном качестве воды, власти должны установить на этих пляжах аншлаги (черный шар или плакат „Купание запрещено“)».

А вот загорать там можно: качество песка соответствует гигиеническим требованиям, пишет 63.ру.