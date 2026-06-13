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Самарский Роспотребнадзор опубликовал черный список пляжей

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Самарский Роспотребнадзор опубликовал черный список пляжей

Вода в Волге у Самары прогрелась до +19 °C, а в небольших стоячих водоемах — градус еще выше.

Но купаться в некоторых из них опасно. Об этом заявили самарские санитарные врачи, после того как получили результаты лабораторных исследований.

«По микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям пробы воды на пляжах озер Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске не соответствуют нормативам, — предупредили в Роспотребнадзоре Самарской области. — Купание здесь рекомендуем ограничить. Чтобы предупредить население о неудовлетворительном качестве воды, власти должны установить на этих пляжах аншлаги (черный шар или плакат „Купание запрещено“)».

А вот загорать там можно: качество песка соответствует гигиеническим требованиям, пишет 63.ру. 

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