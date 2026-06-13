Строительство межвузовского кампуса в Самаре продлили до 2030 г.

Проект создания межвузовского кампуса «Куйбышев» в Самаре проходит масштабную доработку. Первоначально завершение строительства планировалось к 2027 году, однако после пересмотра концепции и направлений работы образовательного центра сроки продлили до 2030 года.

Теперь ключевым фокусом кампуса станет развитие технологий беспилотных и роботизированных комплексов. Внутри территории появится специализированная зона — «Беспилотный район», который займет около шестой части всей площади и станет центром подготовки специалистов в сфере БПЛА.

В обновленный проект войдут учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из семи зданий, физкультурно-оздоровительный центр и испытательный полигон. Вокруг кампуса планируется благоустроить территорию: появятся парковки, велодорожки, спортивные площадки и зеленые парки, доступные для всех горожан, пишет Самара-АиФ.