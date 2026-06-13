Тело подростка, утонувшего в протоке Рождественская Воложка, нашли

13 июня в 08.00 в Октябрьском районе города Самара, в реке Волга, напротив дома №50 по Волжскому проспекту водолазы Поисково-спасательного отряда проводили поиски утонувшего подростка 2009 года рождения. В 09.40 утонувшего подняли с глубины и доставили на береговую линию. В поисковых работах принимали участие три водолаза. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на воде, сообщает ПСС по Самарской области.

Напомним, по предварительным данным, днем 11 июня около с. Рождествено двое 15-летних подростков смастерили плот и пытались переплыть протоку. Однако подростки оказались в воде, один из них утонул.