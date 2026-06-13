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Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях

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Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях

Компания «Солар» предупредила российских абитуриентов о новой схеме мошенников в социальных сетях. Об этом специалисты рассказали изданию РИА Новости.

По информации экспертов, аферисты создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. Получив деньги, злоумышленники пропадают, оставляя обманутых без жилья.

«Мошенники могут подстерегать жертву после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности позади. Абитуриенты переживают, это делает их особенно уязвимыми», — сообщили в компании.

Также мошенники создают клоны официальных каналов университетов, в которых предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора, чтобы узнать персональные данные.

Теги: Мошенники

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