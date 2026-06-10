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60-летняя самарчанка стала жертвой мошенников, сказав код из сообщения

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60-летняя самарчанка стала жертвой мошенников, сказав код из сообщения

В Самаре в полицию обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что в одном из мессенджеров ей написали сообщение о необходимости замены домофонов и для подтверждения заявки необходимо сказать код из СМС. Далее гражданке поступило сообщение от «Госуслуг» в котором ей сообщили, что она передала код мошенникам; затем ей позвонили и представились сотрудником Росфинмониторига, который переадресовал звонок сотрудникам правоохранительных органов. Они убедили женщину, что на нее оформлена доверенность и ей необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет». Местная жительница обналичила более 200 000 тысяч рублей. После чего в одном из банкоматов города, перевела деньги посредством электронного платежа. Спустя непродолжительное время, поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Не сообщайте коды из СМС, пароли, PIN-коды, данные банковских карт или другие личные данные никому. Организации никогда не запрашивают такую информацию через сообщения в соцсетях, мессенджеры или по телефону. Если вас просят предоставить подобные данные, это почти наверняка мошенничество.

 

Теги: Мошенники

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