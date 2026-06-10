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В Самарской области сварщик осужден за мошенничество при реализации социального контракта

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В Самарской области сварщик осужден за мошенничество при реализации социального контракта

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» поступила информация о противоправных действиях 39-летнего местного жителя, работающего сварщиком по найму, связанных с возможностью получения малоимущими гражданами выплат из бюджета по социальному контракту.

С помощью банковских выписок установлено целевое поступление средств по социальному контракту, а также исследован дальнейший расход денег.

В ходе расследования следователями полиции установлено, что из общей суммы финансирования злоумышленник приобрёл оборудование за 89 тысяч рублей, а свыше 247 тысяч рублей использовал в личных целях. Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» уголовное дело, возбужденное в отношении сварщика, расследовано и передано в суд для принятия решения по существу дела.

В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся и добровольно возместил имущественный ущерб в полном объеме.

Суд, рассмотрев доказательства, собранные полицейскими, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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