В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов

В России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования подготовили около 580 образовательных программ. Об этом 10 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с нового учебного года пилотный проект будет расширен до 17 вузов. В него войдут медицинские, педагогические и инженерные учебные заведения. Также Чернышенко отметил, что реализация проекта продлится до 2030 года.

«Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тыс. студентов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».