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Из законопроекта о поддержке Почты России убрали самые жесткие пункты

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Из законопроекта о поддержке Почты России убрали самые жесткие пункты

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации Почты России. Из него убрали несколько первоначальных предложений Минцифры:

  • Обязательство для маркетплейсов открывать пункты выдачи в почтовых отделениях либо доставлять в них товары напрямую.
  • Требование получать лицензию почтового оператора для доставки посылок весом до 20 кг.
  • Исключён пункт о продаже безрецептурных лекарств в почтовых отделениях.

Изменения, которые содержатся в законопроекте:

  • Приём электронных платежей без комиссии. Банки не будут взимать комиссию с Почты России за приём платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства.
  • Электронные платёжки за ЖКУ через Госуслуги. Граждане смогут получать и оплачивать квитанции онлайн, не дожидаясь бумажного письма и не тратя время на поход в отделение.

    Доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на Госуслугах. Услуга останется бесплатной.

  • Сторонние подрядчики для доставки. Почта России сможет привлекать для обработки и доставки отправлений другие юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чтобы ускорить доставку посылок и писем.
  • Графики работы почтовых отделений будут скорректированы с учётом реальной нагрузки и потребностей местных жителей.
  • Приём и доставка заявлений на госуслуги через почту. Почта России сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их рассмотрения, пишет iphones.ru.

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