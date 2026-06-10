Из законопроекта о поддержке Почты России убрали самые жесткие пункты

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о модернизации Почты России. Из него убрали несколько первоначальных предложений Минцифры:
- Обязательство для маркетплейсов открывать пункты выдачи в почтовых отделениях либо доставлять в них товары напрямую.
- Требование получать лицензию почтового оператора для доставки посылок весом до 20 кг.
- Исключён пункт о продаже безрецептурных лекарств в почтовых отделениях.
Изменения, которые содержатся в законопроекте:
- Приём электронных платежей без комиссии. Банки не будут взимать комиссию с Почты России за приём платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства.
- Электронные платёжки за ЖКУ через Госуслуги. Граждане смогут получать и оплачивать квитанции онлайн, не дожидаясь бумажного письма и не тратя время на поход в отделение.
Доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на Госуслугах. Услуга останется бесплатной.
- Сторонние подрядчики для доставки. Почта России сможет привлекать для обработки и доставки отправлений другие юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чтобы ускорить доставку посылок и писем.
- Графики работы почтовых отделений будут скорректированы с учётом реальной нагрузки и потребностей местных жителей.
- Приём и доставка заявлений на госуслуги через почту. Почта России сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их рассмотрения, пишет iphones.ru.