Управление уголовного розыска областного главка МВД предупреждает: «Будьте бдительны: как не стать жертвой мошенников»

Мошенники прибегают к ухищрённым схемам, чтобы завладеть деньгами доверчивых людей. Один из способов — «легкий заработок». Всё начинается с неожиданного звонка или сообщения от незнакомца, который представляется финансовым экспертом, брокером или работником инвестиционной компании. Он начинает рассказывать об уникальной возможности: можно вложить деньги и буквально за пару недель получить огромную прибыль, например 5–10 % в неделю. Мошенник может говорить, что предложение ограничено, мест осталось всего несколько, а если не действовать прямо сейчас, шанс будет упущен навсегда. Чтобы усилить доверие, он может прислать поддельные скриншоты с якобы прибыльными сделками, показать фальшивые отзывы довольных клиентов или дать ссылку на сайт, который выглядит как официальный ресурс крупной компании. Злоумышленники просят перевести деньги — обычно на личную карту, электронный кошелёк или расчётный счёт, причём делают это через мобильные приложения или онлайн-банки, чтобы всё выглядело максимально просто и привычно. А как только деньги оказываются у них, они тут же исчезают: меняют номер телефона и блокируют контакты.

Так, в ночное время преступник воспользовался сотовой связью, чтобы обмануть 26-летнюю уроженку Приволжского района. Он ввёл безработную женщину в заблуждение и под предлогом выгодных инвестиций незаконно получил около 25 тысяч рублей. Деньги потерпевшая буквально двумя кликами перевела через мобильное приложение одной из сотовых компаний на расчётный счёт мошенника.

Подобным образом за 10 дней «переговоров» с преступниками лишился 599 тысяч рублей 59-летний житель Самары. Злоумышленники, узнав, что он отдал им последние деньги, написали ироничное сообщение и прекратили общение. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию за помощью.

Что делать, если вы заподозрили неладное?

Прежде всего — прекратите общение с подозрительным собеседником, заблокируйте его номер и ни в коем случае не переводите никаких денег, даже если вас уверяют, что это последний шанс или что всё уже оформлено.

Если вы уже успели перевести деньги, сразу же свяжитесь с банком — попросите заблокировать операцию или карту. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность, что средства удастся вернуть. Одновременно стоит обратиться в полицию: подать заявление можно лично в отделении, онлайн через официальный сайт МВД в разделе «Приём обращений» или в экстренном случае позвонить по телефону 112. Обязательно сохраните все доказательства: сделайте скриншоты переписки, запишите разговоры (если это разрешено законом), сохраните чеки и выписки по счёту — всё это поможет следствию установить личность преступника и, скорее всего, вернуть похищенное.