27-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенничества

Потерпевшая заинтересовалась объявлением в интернете о продаже мобильного телефона по цене 78 500 рублей и связалась с продавцом через мессенджер. В ходе переговоров она перешла на указанный сайт и предоставила свои банковские реквизиты для совершения оплаты.

После того как денежные средства были перечислены, мошенник прекратил выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства: мобильный телефон покупательнице так и не был доставлен.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с призывом проявлять особую бдительность при совершении покупок в интернете. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется: проверять репутацию продавца и отзывы о нём, не переходить по сомнительным ссылкам, не оставлять банковские данные на незнакомых сайтах, отдавать предпочтение способам оплаты с возможностью возврата средств или гарантией доставки.