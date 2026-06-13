Парк «Воронежские озера» в Самаре начали благоустраивать

В прошлом году локация в очередной раз выиграла рейтинговое голосование, и теперь специалисты приступили к четвертому этапу ее преображения.

«Воронежские озера» начали приводить в порядок еще в 2022 году. В парке преобразилась территория возле фонтана за ТЦ «Империя» и прогулочная зона за Храмом Святой Троицы. Сейчас подрядчики начали работать на следующем отрезке общественного пространства. В первую очередь там спиливают сухие и аварийные растения, вместо которых высадят 1,2 тысячи новых деревьев и кустарников.

Также рабочие уже начали отсыпать основание для пешеходных дорожек на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Когда они будут готовы, в новой прогулочной зоне установят 11 скамеек, арт-объект «Мостик» и 30 фонарей. Все работы планируется завершить до конца августа, пишет Самара Город | Новости Самары.