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8 из 10 жителей Самары ссорились из-за ремонта

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8 из 10 жителей Самары ссорились из-за ремонта

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, собираются ли они делать ремонт в ближайшее время, что хотят изменить в своем жилье и как они принимают такие решения в своей семье. Выяснилось, что чаще всего ремонтные вопросы решают совместно, но 8 из 10 все равно время от времени ссорились по этой причине, пишет Волга-Ньюс.

Когда и какой ремонт будут делать

Большинство жителей Самары (64%) планируют в скором времени заняться ремонтом или уже делают его. Из них 23% сейчас в процессе ремонтных работ, 15% хотят начать их в ближайшие полгода, а 26% — в течение трех лет. В основном такие планы у опрошенных 35-44 лет (65%).

Делать чаще всего собираются косметический ремонт (46%). Еще 19% ждут капитальный ремонт вторичного жилья. 15% хотят немного обновить интерьер, но обойтись без больших строительных работ, а 9% будут с нуля обустраивать квартиру в новостройке. Еще 6% признались, что будут переделывать неудачный ремонт. А 5% займутся строительными работами для перепродажи жилья или сдачи его в аренду. В основном это молодежь 18-24 лет (8%). 

Что купят и сколько потратят

Для всех этих изменений чаще всего покупают краску (49%), строительные смеси (44%), плитку или ламинат (44%), розетки и выключатели (43%), а также сантехнику (43%). Зумеры в основном планируют взяться за системы хранения (32%), мягкую мебель (31%), декор (29%) и бытовую технику (27%).

Потратить на ремонт опрошенные планируют в среднем 280 000 рублей. Однако 47% хотели бы уложиться в 100 000. 17% закладывают от 100 000 до 300 000 рублей, 17% — от 300 000 до 500 000 рублей. Еще 15% готовы потратить от 500 000 до 1 млн рублей, а 4% — больше этих сумм. 

Как принимают решения

Организацией ремонта, выбором стройматериалов и решением прочих вопросов члены семьи обычно занимаются совместно (40%). Но в 25% семей это делают мужчины, а в 20% — женщины. Еще 13% помогают родственники — чаще так отвечали молодые люди 18-24 лет (25%). Они же чаще обращаются к специалистам — строителям и дизайнерам (4%).

При этом 8 из 10 респондентов признались, что у них возникали споры из-за ремонта. Но лишь у 17% это происходило часто — в основном опрошенные ссорились по этой причине время от времени (44%) или совсем редко (21%). Чаще всего споры происходили из-за стиля интерьера (30%), а также из-за выбора цвета стен или плитки (28%). А у 17% зумеров — по причине желания воплотить идеи из Pinterest.

Теги: Опрос

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