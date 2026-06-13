В Клявлинском районе Самарской области в ДТП пострадал 28-летний пешеход. По данным Госавтоинспекции, 12.06.2024 в 21:43 на 4 км автодороги «Клявлино — Шентала» 21-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, двигалась со стороны станции Шентала в направлении станции Клявлино. В пути следования водитель потеряла контроль над управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на 28-летнего мужчину, который переходил проезжую часть без светоотражающих элементов. Пешеход госпитализирован.