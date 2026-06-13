Глава Рособрнадзора сообщил о порядке пересдачи устного экзамена по истории

Для учащихся девятых классов, не сдавших обязательный устный экзамен по истории, будет предусмотрена пересдача по тем же правилам, что действуют для других дисциплин ОГЭ. Такое заявление сделал 13 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать», — сказал Музаев «РИА Новости».

Он отметил, что решение о дальнейшем обучении школьника в колледже, 10-м классе или о повторном прохождении программы будет приниматься по итогам всех экзаменов. По его словам, для устного экзамена по истории предусмотрят тот же порядок и количество пересдач, что и для других предметов ОГЭ, включая дополнительный период в сентябре.