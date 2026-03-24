Сотрудники «РКС-Самара» предотвратили незаконный слив отходов

Сотрудники ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» в ходе планового рейда предотвратили очередной незаконный слив жидких бытовых отходов в центре города. Во время осмотра территории одного из ТЦ они обнаружили ассенизаторскую машину, стоки из которой сливались в обычный канализационный колодец, что является грубейшим нарушением.

Из-за беспорядочного слива ЖБО происходят засоры и заиливание канализации, сбой технологических процессов на очистных сооружениях, выход сточных вод на поверхность, гибнут микроорганизмы, которые на очистных сооружениях производят биологическую очистку стоков.

Слив жидких бытовых отходов недобросовестными владельцами или водителями ассенизаторских машин в водоемы, овраги и даже подземные коммуникации, вплоть до водопроводных колодцев, фиксируется регулярно. Это прямая угроза экологии города, здоровью и жизни самарцев!

Специалисты «РКС-Самара» направили все материалы в департамент городского хозяйства и экологии города Самары. Компетентные органы разберутся в ситуации и накажут виновных.

