С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран — Республики Беларусь и Кыргызской Республики.



«В Российских студенческих отрядах мы расширяем географию медицинских трудовых проектов, вовлекаем студентов из дружественных стран и даём возможность получить первый опыт работы в системе здравоохранения, в том числе участникам трудовых отрядов подростков. Для отрасли это кадровый резерв, который поддерживает учреждения в периоды наибольшей сезонной нагрузки.

Через студотряды мы формируем мотивацию и практические навыки. Наша задача — чтобы как можно больше из них пришли работать в государственную систему, тогда это будет настоящим результатом!», — прокомментировала Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

На церемонии открытия с приветственным словом для участников также выступил ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Александр Колсанов.

В ходе форума школьники и студенты приняли участие в образовательных площадках, направленных на повышение осведомленности студентов об актуальных карьерных возможностях, лекциях, мастер-классах и тренинги для развития профессиональных компетенций в системе здравоохранения. Также участники посетили Самарский государственный медицинский университет и встретились с молодыми специалистами системы здравоохранения.

На форуме также прошел круглый стол с членом Комитета Госдумы по охране здоровья, Председателем Правления Российских студенческих отрядов Юлией Дрожжиной и представителями медицинских учреждений регионов России. Участники мероприятия обсудили деятельность студенческих медицинских отрядов и дальнейшее развитие направления.

Также в мероприятии принял участие врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, который подчеркнул значимость форума и передал напутствие участникам от министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова.

«Сегодня перед системой здравоохранения стоят масштабные задачи, и их решение напрямую зависит от вас — энергичных, целеустремленных и неравнодушных. Движение студенческих медицинских отрядов стало важной кузницей кадров. Именно здесь, в атмосфере взаимопомощи и профессионального поиска, рождается истинная любовь к выбранному делу и формируются навыки, которые невозможно получить, сидя за партой.

Форум “Труд крут” — это уникальная площадка для диалога. Уверен, что образовательные мастер-классы, тренинги и знакомство с работой медицинских учреждений Самарского региона помогут вам определиться с будущим местом работы. Мы, со своей стороны, крайне заинтересованы в притоке талантливой молодежи.

Хочу особо подчеркнуть: мы ждем студентов в наших медицинских организациях для работы. Ваши знания, свежий взгляд и энтузиазм необходимы практическому здравоохранению уже сегодня. Участие в трудовых проектах 2026 года станет для вас отличным стартом, возможностью внести реальный вклад в помощь людям».

Организаторами форума выступили студенческие отряды Самарской области, Самарский государственный медицинский университет при поддержке Правительства Самарской области.

Направление медицинских студенческих отрядов одно из самых динамично развивающихся в движении Российских студенческих отрядов. За 20 лет современной истории движения через медицинское направление прошли более 35 000 студентов из 45 регионов России. В Самарской области движение студенческих медицинских отрядов представляет штаб студенческих отрядов Самарского государственного медицинского университета «Альма матер». Студенческие медицинские отряды региона в летний трудовой семестр были заняты в учреждениях здравоохранения и детских лагерях. Участники движения РСО работали на должностях младшего и среднего медицинского персонала на всероссийских трудовых проектах.



Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Фото: Минмолодежи Самарской области