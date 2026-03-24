Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита

Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике Антонина Обласова рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, в особенности если сезон уже начался, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» во вторник, 24 марта, эксперт объяснила, что первичный курс вакцинации для ранее не привитых людей состоит из двух доз: сначала делается первая прививка, затем через 2–4 недели — вторая. Если человек пропустил вторую дозу, даже спустя длительное время начинать вакцинацию заново не нужно — достаточно продолжить с того момента, где она была прервана, после чего защита будет действовать в течение года.

После первичного курса иммунитет сохраняется один год, первую ревакцинацию следует проводить через 9–12 месяцев, а затем — раз в три года. Она добавила, что многие противопоказания, о которых до сих пор говорят врачи, например при астме или аутоиммунных заболеваниях, уже устарели и исключены из инструкций.

