Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о.Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы

Светлана Гаршина:



"Вакцинация – это надежная защита от самых опасных инфекционных заболеваний. Соблюдение Национального календаря профилактических прививок – это не просто рекомендация, а тщательно разработанная стратегия, основанная на многолетних исследованиях и опыте.



Каждый этап вакцинации выбран не случайно. В национальном календаре учтены как особенности иммунной системы ребенка на разных возрастных этапах, так и эпидемиологическая ситуация в стране. Раннее введение вакцин позволяет сформировать у ребенка первичный иммунный ответ до того, как он столкнется с возбудителем болезни в более уязвимой форме. Это особенно важно для тех инфекций, которые могут протекать тяжело и иметь серьезные осложнения, например, коклюш, столбняк или дифтерия.



Отклонение от установленного графика может привести к непредсказуемым последствиям.

Ребенок может остаться без защиты в критический период, когда вероятность заражения высока.



Частичное или несвоевременное введение вакцин может снизить эффективность всего курса, требуя в дальнейшем дополнительных мер для достижения необходимого уровня иммунитета.



С чего для ребёнка начинается календарь вакцинации?

В первый день жизни ребёнку проводится вакцинация против вирусного гепатита B. Если перенести болезнь в раннем возрасте, в большинстве случаев она перейдет в хроническую форму, вследствие чего могут развиться цирроз или даже первичный рак печени.



На 3-7 день при отсутствии медицинских противопоказаний ребёнку делают прививку против туберкулеза.

Болезни в детстве чреваты как тяжёлыми симптомами, так и осложнениями для здоровья, которые способны наложить отпечаток на всю жизнь. Заботу о плановых прививках в период роста и развития ребёнка вам рассказывает участковый педиатр.



В настоящее время в Национальный календарь прививок, помимо гепатита В и туберкулеза, включены прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, кори, краснухи, паротита и гриппа. От большинства инфекций требуется не одна, а несколько прививок по специальному графику. Рекомендованные схемы и возраст для вакцинации как раз и учитываются в Национальном календаре.



Важно помнить, что вакцинация – это коллективная ответственность. Прививая своего ребенка, вы не только заботитесь о его здоровье, но и вносите вклад в формирование коллективного иммунитета, защищая тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит".