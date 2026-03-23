На дорогах Самарской области с 1 апреля вводятся ограничения для грузового транспорта
В СОУНБ состоится концерт по произведениям Шопена и Листа - «Две исповеди о любви»
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов
В селе Исаклы на улице Первомайской горела баня
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
АвтоВАЗ рассматривает введение платной подписки на свои автомобили
"Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов"
Первый замглавы Самары Михаил Малыхин ответит на вопросы жителей в «Прямом диалоге»
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации

Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о.Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы
Светлана Гаршина:

"Вакцинация – это надежная защита от самых опасных инфекционных заболеваний. Соблюдение Национального календаря профилактических прививок – это не просто рекомендация, а тщательно разработанная стратегия, основанная на многолетних исследованиях и опыте.

Каждый этап вакцинации выбран не случайно. В национальном календаре учтены как особенности иммунной системы ребенка на разных возрастных этапах, так и эпидемиологическая ситуация в стране. Раннее введение вакцин позволяет сформировать у ребенка первичный иммунный ответ до того, как он столкнется с возбудителем болезни в более уязвимой форме. Это особенно важно для тех инфекций, которые могут протекать тяжело и иметь серьезные осложнения, например, коклюш, столбняк или дифтерия.

Отклонение от установленного графика может привести к непредсказуемым последствиям.
Ребенок может остаться без защиты в критический период, когда вероятность заражения высока.

Частичное или несвоевременное введение вакцин может снизить эффективность всего курса, требуя в дальнейшем дополнительных мер для достижения необходимого уровня иммунитета.

С чего для ребёнка начинается календарь вакцинации?
В первый день жизни ребёнку проводится вакцинация против вирусного гепатита B. Если перенести болезнь в раннем возрасте, в большинстве случаев она перейдет в хроническую форму, вследствие чего могут развиться цирроз или даже первичный рак печени.

 На 3-7 день при отсутствии медицинских противопоказаний ребёнку делают прививку против туберкулеза.
Болезни в детстве чреваты как тяжёлыми симптомами, так и осложнениями для здоровья, которые способны наложить отпечаток на всю жизнь. Заботу о плановых прививках в период роста и развития ребёнка вам рассказывает участковый педиатр.

В настоящее время в Национальный календарь прививок, помимо гепатита В и туберкулеза, включены прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекций, кори, краснухи, паротита и гриппа. От большинства инфекций требуется не одна, а несколько прививок по специальному графику. Рекомендованные схемы и возраст для вакцинации как раз и учитываются в Национальном календаре.

Важно помнить, что вакцинация – это коллективная ответственность. Прививая своего ребенка, вы не только заботитесь о его здоровье, но и вносите вклад в формирование коллективного иммунитета, защищая тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит".

Новости по теме
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
17 марта 2026, 19:27
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Здравоохранение
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
16 марта 2026, 17:47
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма. Здравоохранение
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
06 февраля 2026, 14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.   Здравоохранение
Здравоохранение
23 марта 2026  20:59
Врач-фтизиатр Самарского противотуберкулезного диспансера им. Постникова Надежда Пыжикова: прививка БЦЖ используется для защиты ребенка от туберкулезной инфекции.
23 марта 2026  14:33
Самарский врач-фтизиатр ответила на вопросы о вакцинации от туберкулёза и профилактических мероприятиях
В отделении реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы №5 провели капитальный ремонт.
23 марта 2026  14:24
В Самаре обновили реанимацию больницы №5
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
23 марта 2026  13:37
Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
23 марта 2026  10:27
Ученые СамГМУ выявили речевые биомаркеры для дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту 
20 марта 2026  17:21
Более 12 тысяч пациентов получили помощь в новом межрайонном эндокринологическом центре Сызрани
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
20 марта 2026  12:46
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
20 марта 2026  10:11
Работник может брать больничный при обострении сезонной аллергии
В России может появиться новая бесплатная стоматологическая услуга для детей
20 марта 2026  09:51
В России может появиться новая бесплатная стоматологическая услуга для детей
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
19 марта 2026  18:59
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Весь список
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
Весь список