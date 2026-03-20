«РКС-Самара» поделились опытом современной очистки с делегацией из Армении

Я нашел ошибку
Главные новости:
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» поделились опытом современной очистки с делегацией из Армении

191
Один из крупнейших объектов «РКС-Самара» – Городские очистные канализационные сооружения – посетили представители делегации Республики Армении города Спитака.

Один из крупнейших объектов «РКС-Самара» – Городские очистные канализационные сооружения – посетили представители делегации Республики Армении города Спитака. Гости находятся с визитом в Самаре, изучают опыт модернизации объектов городского хозяйства, в том числе по федеральным программам.

Своим опытом поделились специалисты «РКС-Самара». В 2023 году на ГОКС завершилась масштабная реконструкция, первая с момента запуска объекта в 1974 году. Работы велись по инвестпрограмме предприятия, а затем по федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Модернизированы комплексы биологической очистки, оборудованы системы очистки воздуха, внедрены наилучшие доступные технологии.

Гостям показали весь объект и технологический цикл, который проходят стоки при очистке: начиная от приёмной камеры, контроля в лаборатории до станции ультрафиолетового обеззараживания и возврата очищенной воды обратно в Волгу. Сохранение главного источника водоснабжения – важнейшая задача для миллионного города, отметил первый заместитель Главы г.о. Самара Михаил Малыхин: «Городские очистные канализационные сооружения – очень сложный и технологичный объект, важный для Самары, поэтому заслуживает особого внимания. Отсюда вода возвращается в источник питьевого водоснабжения города – в Волгу. Важно, что специалистам удалось отойти от обеззараживания хлором и внедрить более щадящий метод – обработку ультрафиолетом».

Уделили внимание собственным разработкам предприятия: показали ограждения, устройства для работы с колодцами, несколько спецмашин. Гости отметили простоту и эффективность защитного устройства для колодцев, подчеркнули важность таких изобретений для обеспечения безопасности на коммунальных объектах.

Представители делегации поблагодарили сотрудников муниципалитета и ресурсоснабжающей организации за оказанное внимание, искренне восхитились масштабом предприятия, специалистами, которые много лет работают в отрасли, знают все тонкости и увлечены своим делом. Глава Спитакской общины Каджайр Никогосян и начальник отдела градостроительства землеустройства, сельского хозяйства, коммунального обслуживания и транспорта Ерем Григорян подчеркнули, что руководство их города заинтересовано в том, чтобы использовать опыт специалистов «РКС-Самара» на своих объектах. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
21 и 22 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
20 марта 2026, 15:53
«РКС-Самара»: с 21 по 27 марта будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы
21 и 22 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
156
14 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
13 марта 2026, 15:49
«РКС-Самара»: с 14 по 19 марта в Самаре пройдут ремонтно-профилактические работы 
14 марта «РКС-Самара» проведут работы по замене пожарных гидрантов.
774
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
11 марта 2026, 15:43
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
793

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
51
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
260
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
260
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
546
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
535
Весь список