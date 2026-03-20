«РКС-Самара» поделились опытом современной очистки с делегацией из Армении

Один из крупнейших объектов «РКС-Самара» – Городские очистные канализационные сооружения – посетили представители делегации Республики Армении города Спитака. Гости находятся с визитом в Самаре, изучают опыт модернизации объектов городского хозяйства, в том числе по федеральным программам.

Своим опытом поделились специалисты «РКС-Самара». В 2023 году на ГОКС завершилась масштабная реконструкция, первая с момента запуска объекта в 1974 году. Работы велись по инвестпрограмме предприятия, а затем по федеральной программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Модернизированы комплексы биологической очистки, оборудованы системы очистки воздуха, внедрены наилучшие доступные технологии.

Гостям показали весь объект и технологический цикл, который проходят стоки при очистке: начиная от приёмной камеры, контроля в лаборатории до станции ультрафиолетового обеззараживания и возврата очищенной воды обратно в Волгу. Сохранение главного источника водоснабжения – важнейшая задача для миллионного города, отметил первый заместитель Главы г.о. Самара Михаил Малыхин: «Городские очистные канализационные сооружения – очень сложный и технологичный объект, важный для Самары, поэтому заслуживает особого внимания. Отсюда вода возвращается в источник питьевого водоснабжения города – в Волгу. Важно, что специалистам удалось отойти от обеззараживания хлором и внедрить более щадящий метод – обработку ультрафиолетом».

Уделили внимание собственным разработкам предприятия: показали ограждения, устройства для работы с колодцами, несколько спецмашин. Гости отметили простоту и эффективность защитного устройства для колодцев, подчеркнули важность таких изобретений для обеспечения безопасности на коммунальных объектах.

Представители делегации поблагодарили сотрудников муниципалитета и ресурсоснабжающей организации за оказанное внимание, искренне восхитились масштабом предприятия, специалистами, которые много лет работают в отрасли, знают все тонкости и увлечены своим делом. Глава Спитакской общины Каджайр Никогосян и начальник отдела градостроительства землеустройства, сельского хозяйства, коммунального обслуживания и транспорта Ерем Григорян подчеркнули, что руководство их города заинтересовано в том, чтобы использовать опыт специалистов «РКС-Самара» на своих объектах.

