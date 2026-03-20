В регионе стартует досрочный этап ЕГЭ

Сегодня, 20 марта, стартовал досрочный период ЕГЭ 2026 года, который продлится до 20 апреля. Из Самарской области на участие в нем зарегистрировано 32 человека. Всего на участие в досрочном этапе зарегистрировано 2 542 человека из 70 регионов России.

Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, а также обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Досрочный период ЕГЭ начинается с экзаменов по географии и литературе. 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 27 марта – ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 31 марта – по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 7 апреля – ЕГЭ по информатике и обществознанию, 10 апреля – по истории и химии. С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода: русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

«В нашем регионе для качественного проведения экзамена 47 сотрудников ППЭ прошли обучение. В каждый экзаменационный день в пунктах обязательно присутствуют общественные наблюдатели. В мониторинге примут участие 10 представителей родительской общественности», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.

