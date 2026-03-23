Специалисты «РКС-Самара» получили благодарность от губернатора

Работу технического блока «РКС-Самара» отметили на высоком уровне. Главный инженер Игорь Давыдов и начальник производственно-технического управления (ПТУ) предприятия Евгений Шаров получили благодарность от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева – за вклад в подготовку и проведение XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Мероприятие проходило в Самаре в начале ноября, всё это время ресурсоснабжающее предприятие работало в усиленном режиме и обеспечивало повышенную готовность дежурных служб. Игорь Давыдов и Евгений Шаров практически круглосуточно взаимодействовали с городской администрацией, контролировали работу центральной диспетчерской службы, дежурных бригад и техники для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Холодное водоснабжение и водоотведение в городе осуществлялись в штатном режиме.

«РКС-Самара» поздравляют своих коллег с поощрением от руководства региона и желает успехов в дальнейшей работе – впереди новые мероприятия всероссийского и международного масштаба.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»