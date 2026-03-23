Бережливые технологии помогли ЗАО «Чистая вода» улучшить производство

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
Члены Общественной палаты Самары проведут мониторинг загородных и школьных лагерей
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
В губернии стартовали инспекционные туры  проекта «Открытая промышленность»
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
В облправительстве утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
«Народный бюджет Самарской области»: определены победители конкурсного отбора мероприятий по самообложению граждан к реализации в 2026 году
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
Ветеран СВО из Самарской области предложил построить ФОК в родном селе Марьевка
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена  Брижинская
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 7 пожаров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Бережливые технологии помогли ЗАО «Чистая вода» улучшить производство

211
Производитель бутилированной воды «КРИСТАЛЬНАЯ» (ЗАО «Чистая вода») подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда».

Производитель бутилированной воды «КРИСТАЛЬНАЯ» (ЗАО «Чистая вода») подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии оптимизировали выпуск воды в 19-литровых бутылях — самом востребованном направлении производства. Благодаря переорганизации пространства и изменению логистики персонала сократилось время протекания процессов и выросла выработка.

Компания работает на рынке с 1996 года и стала первой в Поволжье, запустившей производство воды в возвратной таре. Сегодня продукцию под маркой «КРИСТАЛЬНАЯ» выбирают десятки тысяч семей и организаций региона. В условиях растущего спроса наращивать объемы компания решила не за счет расширения мощностей, а через оптимизацию процессов. Для этого предприятие вступило в федеральный проект и воспользовалось помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

Пилотным потоком выбрали участок розлива, хранения и отгрузки воды в бутылях 18,9 литра. Вместе с экспертами РЦК рабочая группа предприятия в течение шести месяцев внедряла систему 5С (организация рабочих мест), стандартные операционные процедуры и почасовой производственный анализ.

Без нового оборудования, только за счет расстановки стеллажей и внедрения понятных инструкций, время выпуска продукции сократилось на 13%. Это значит, что вода быстрее доезжает до покупателя, а предприятие может обслуживать больше клиентов, используя те же мощности. Также благодаря проведенной оптимизации незавершенное производство на предприятии сокращено на 13%,  а выработка увеличена на 12%.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
