Бережливые технологии помогли ЗАО «Чистая вода» улучшить производство

Производитель бутилированной воды «КРИСТАЛЬНАЯ» (ЗАО «Чистая вода») подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии оптимизировали выпуск воды в 19-литровых бутылях — самом востребованном направлении производства. Благодаря переорганизации пространства и изменению логистики персонала сократилось время протекания процессов и выросла выработка.

Компания работает на рынке с 1996 года и стала первой в Поволжье, запустившей производство воды в возвратной таре. Сегодня продукцию под маркой «КРИСТАЛЬНАЯ» выбирают десятки тысяч семей и организаций региона. В условиях растущего спроса наращивать объемы компания решила не за счет расширения мощностей, а через оптимизацию процессов. Для этого предприятие вступило в федеральный проект и воспользовалось помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

Пилотным потоком выбрали участок розлива, хранения и отгрузки воды в бутылях 18,9 литра. Вместе с экспертами РЦК рабочая группа предприятия в течение шести месяцев внедряла систему 5С (организация рабочих мест), стандартные операционные процедуры и почасовой производственный анализ.

Без нового оборудования, только за счет расстановки стеллажей и внедрения понятных инструкций, время выпуска продукции сократилось на 13%. Это значит, что вода быстрее доезжает до покупателя, а предприятие может обслуживать больше клиентов, используя те же мощности. Также благодаря проведенной оптимизации незавершенное производство на предприятии сокращено на 13%, а выработка увеличена на 12%.

