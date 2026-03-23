Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-0.84
EUR 97.29
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начинается генеральная уборка города

182
С 12 марта по поручению главы города Ивана Носкова в Самаре стартовали мероприятия по подготовке округа к летнему периоду.

С 12 марта по поручению главы города Ивана Носкова в Самаре стартовали мероприятия по подготовке округа к летнему периоду. В первую очередь дорожные службы приступили к помывке элементов дорожной инфраструктуры. Всего специалистам предстоит очистить после зимы порядка 30 тысяч дорожных знаков и 479 светофоров, в надлежащий вид также будут приведены более 50 км пешеходных ограждений и более 800 остановочных павильонов. Очистку в основном проводят в то время, когда интенсивность дорожного движения снижается.

Главам районов при формировании плана работ поручено уделить особое внимание взаимодействию со старшими по домам и территориальными общественными самоуправлениями.

«У каждого самарца должно быть четкое понимание алгоритма действий, если он хочет принять участие в субботнике или ему нужна помощь в его организации. Цепочка от желания выйти на субботник до вывоза мусора на полигон должна быть ясной, простой и удобной», – поставил задачу главам районов Иван Носков.

На набережной реки Волги протяженностью порядка 4 км специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к помывке плитки после схода снега. Дендрологи АО «Спецремстройзеленхоз» и МАУ «Парки Самары» приступили к мониторингу состояния деревьев и кустарников. Все поврежденные после зимы растения будут восстановлены, аварийные ветки удалены.

Управляющие компании, ТСЖ, промышленные и коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Самары, должны также привести в надлежащее состояние свои территории, витрины, входные группы и пр.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список