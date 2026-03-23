В Самаре начинается генеральная уборка города

С 12 марта по поручению главы города Ивана Носкова в Самаре стартовали мероприятия по подготовке округа к летнему периоду. В первую очередь дорожные службы приступили к помывке элементов дорожной инфраструктуры. Всего специалистам предстоит очистить после зимы порядка 30 тысяч дорожных знаков и 479 светофоров, в надлежащий вид также будут приведены более 50 км пешеходных ограждений и более 800 остановочных павильонов. Очистку в основном проводят в то время, когда интенсивность дорожного движения снижается.



Главам районов при формировании плана работ поручено уделить особое внимание взаимодействию со старшими по домам и территориальными общественными самоуправлениями.



«У каждого самарца должно быть четкое понимание алгоритма действий, если он хочет принять участие в субботнике или ему нужна помощь в его организации. Цепочка от желания выйти на субботник до вывоза мусора на полигон должна быть ясной, простой и удобной», – поставил задачу главам районов Иван Носков.



На набережной реки Волги протяженностью порядка 4 км специалисты МАУ «Самарская набережная» приступили к помывке плитки после схода снега. Дендрологи АО «Спецремстройзеленхоз» и МАУ «Парки Самары» приступили к мониторингу состояния деревьев и кустарников. Все поврежденные после зимы растения будут восстановлены, аварийные ветки удалены.



Управляющие компании, ТСЖ, промышленные и коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Самары, должны также привести в надлежащее состояние свои территории, витрины, входные группы и пр.

