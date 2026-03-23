22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена БРИЖИНСКАЯ, сообщили в пресс-службе САТОБ.

После окончания Новосибирского хореографического училища в 1969 году, работала в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1970 году стала солисткой балетной труппы Куйбышевского (Самарского) академического театра оперы и балета, где прослужила более 20 лет. За эти годы Елена Ивановна исполнила ведущие партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Кармен-сюита», «Алые паруса», «Читра», «Семь красавиц», «Антоний и Клеопатра» и многие другие. В хореографии Игоря Чернышева исполнила партии в спектаклях «Поэма двух сердец», «Ромео и Юлия», «Маленький принц». Елена Брижинская – первая исполнительница главной женской партии в балете Андрея Эшпая «Помните!».

Прощание состоится 24 марта в 14.00 по адресу: ул. Ташкентская, 159, корпус 4 (Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина).