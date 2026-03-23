В Тольятти подведены итоги первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»

Проект стартовал 1 июля 2025 года при поддержке Президентский фонд культурных инициатив. Его цель — через творчество помочь психологической разгрузке, самовыражению и интеграции в общество участников специальной военной операции, членов их семей, вынужденных переселенцев и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Всего на конкурс поступило более двух тысяч заявок со всей России. Экспертное жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ Михаила Андреева отобрало десять финалистов:

• Ксения Siberian (Новосибирская область, Новосибирск) с песней «Белый снег»;

• Максим Сухов (ДНР, Мариуполь) с композицией «Торнадо войны»;

• Яна Муха (Краснодарский край, Краснодар) с песней «Почему ты не весел»;

• Nopowder (Ленинградская область, Мурино) с треком «Вылечу ранку»;

• Георгий Андреев (Ульяновская область, поселок Чердаклы) с песней «Я ничего не знаю о войне»;

• ИВАNОВА (ДНР, Макеевка) с композицией «Моя земля»;

• Салават Дасаев (Саратовская область, Саратов) с песней «Иван, Шамиль и Салават»;

• Регина Султанова (Волгоградская область, Волгоград) с песней «У вечного огня»;

• Влад Новиков (Самарская область, Тольятти) с композицией «СВОи»;

• Олег Слесаренко (Республика Крым, Евпатория) с песней «Письмо от дочки».

Главным итогом проекта стал гала-концерт на сцене Культурного центра «Автоград». Для финалистов организовали мастер-классы с музыкантами, актерами и психологами.

Участники также записали свои песни в профессиональной студии Тольятти — сейчас эти работы доступны на крупных музыкальных стриминговых платформах.

