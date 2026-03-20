В регионе продолжается развитие ИТС. В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.
На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 
На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 

164
В регионе продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.

Возможности ИТС обсудили на встрече в ГКУ СО «Управление дорог» при участии специалистов министерства и депутатов Думы городского округа Самара.

На сегодняшний день под управлением системы находятся:
404 светофорных объекта
более 1,2 тыс. детекторов транспорта
149 видеокамер
7 метеостанций.

Данные в режиме реального времени поступают в три пункта диспетчеризации, что позволяет непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно управлять транспортными потоками.

«Развитие интеллектуальной транспортной системы — ключевой инструмент для обеспечения безопасности и управления растущей транспортной нагрузкой. Новые детекторы позволят получать более детальную картину о параметрах транспортных потоков, а значит — точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожной сети»,
— отметил заместитель министра Евгений Паймулин.

С использованием данных ИТС уже оптимизировано движение на основных магистралях города — Красноглинском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической. Адаптивное управление светофорами позволяет снижать заторы и повышать пропускную способность дорог в часы пик, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Самара Тольятти

