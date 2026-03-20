На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 

В регионе продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.



Возможности ИТС обсудили на встрече в ГКУ СО «Управление дорог» при участии специалистов министерства и депутатов Думы городского округа Самара.



На сегодняшний день под управлением системы находятся:

404 светофорных объекта

более 1,2 тыс. детекторов транспорта

149 видеокамер

7 метеостанций.



Данные в режиме реального времени поступают в три пункта диспетчеризации, что позволяет непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно управлять транспортными потоками.



«Развитие интеллектуальной транспортной системы — ключевой инструмент для обеспечения безопасности и управления растущей транспортной нагрузкой. Новые детекторы позволят получать более детальную картину о параметрах транспортных потоков, а значит — точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожной сети»,

— отметил заместитель министра Евгений Паймулин.



С использованием данных ИТС уже оптимизировано движение на основных магистралях города — Красноглинском шоссе, улицах Ново-Садовой и Демократической. Адаптивное управление светофорами позволяет снижать заторы и повышать пропускную способность дорог в часы пик, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: pxhere.com