В губернии прошел лыжный марафон среди юных динамовцев

В Тольятти, на лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Автозаводского района, прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.



Спортсмены соревновались в дисциплине спринт на дистанции 1 км.



Соревнования прошли в дружественной атмосфере. Многие ребята впервые принимали участие в подобном мероприятии.



Юные динамовцы успешно преодолели трассу с крутыми спусками и подъёмами, продемонстрировав хорошую подготовку, и финишировали без травм с отличными результатами. В рамках мероприятия представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Алексей Сверчков познакомил ребят с историей, целями и задачами Всероссийского физкультурно‑спортивного общества «Динамо», а также рассказал о вкладе динамовцев в защиту Родины.



В завершение соревнований председатель тольяттинского отделения «Динамо», начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Илдар Чагаев поблагодарил родителей, тренеров и руководство спортивной школы за отличную подготовку ребят.



Победителям и призёрам вручили дипломы и медали, а все участники получили памятные грамоты, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО