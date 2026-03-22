Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома

За кормление голубей у дома гражданам может грозить штраф до 3 тыс. рублей. Об этом 22 марта рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина Ольга Ошкина.

По ее словам, массовое скопление птиц нарушает требования СанПиН, создает риски инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов. Голуби также портят краску машин, лавочки и детские площадки.

«По статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей», — предупредила юрист в беседе с «РИА Новости».

Ошкина отметила, что региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения. Если кормление голубей привело к повреждению скамеек, газонов или фасадов зданий, ответственность может наступить по региональным КоАП. При систематических нарушениях следует обращаться в управляющую организацию, Роспотребнадзор или полицию, пишут "Известия".