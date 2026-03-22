22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала, что углеводы необходимы организму для нормального функционирования.
Эндокринолог: от сахара нельзя полностью отказываться
 Температура воздуха 23 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
23 марта в регионе без осадков, до +10°С
В Тольятти прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.
В губернии прошел лыжный марафон среди юных динамовцев
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Ночью и утром 23 марта в губернии ожидается туман
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»

в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»

27 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый».

В Международный день театра СамАрт покажет премьеру. Молодой режиссер Ярослав Жевнеров ставит спектакль по повести Януша Корчака.

В некоем государстве умирает король и на троне оказывается его маленький сын Матиуш. Мальчишке бы играть в мяч, запускать волчок и скакать на игрушечной лошади. Но тут эти взрослые со своими указами, бюджетом и эмбарго. И Матиуш решает: надо начать с того, чтобы сделать всех детей счастливыми.

Януш Корчак, педагог, врач, писатель, общественный деятель, одна из вершин гуманизма XX века, погиб в 1942 году в газовой камере, оставив после себя удивительную повесть о психологии ребенка. О потерях, важности детства, о дружбе и о том, как важно оставаться собой, - в инсценировке Виктории Костюкевич и постановке СамАрта «Король Матиуш Первый».

Вместе с Ярославом Жевнеровым над спектаклем работают художник-постановщик Софья Шнырева, композитор Дмитрий Мульков, хореограф Александра Коловская, художник по свету Евгений Козин.

Перед началом спектакля в 17:00 в фойе театра лекцию о Януше Корчаке прочитает директор Самарского литературного музея доктор филологических наук Михаил Перепелкин.
В рамках всероссийской акции «Ночь театрального искусства» после спектакля пройдет встреча зрителей с режиссером и актерами, занятыми в постановке.

В центре внимания
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
