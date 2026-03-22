27 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый».

В Международный день театра СамАрт покажет премьеру. Молодой режиссер Ярослав Жевнеров ставит спектакль по повести Януша Корчака.

В некоем государстве умирает король и на троне оказывается его маленький сын Матиуш. Мальчишке бы играть в мяч, запускать волчок и скакать на игрушечной лошади. Но тут эти взрослые со своими указами, бюджетом и эмбарго. И Матиуш решает: надо начать с того, чтобы сделать всех детей счастливыми.

Януш Корчак, педагог, врач, писатель, общественный деятель, одна из вершин гуманизма XX века, погиб в 1942 году в газовой камере, оставив после себя удивительную повесть о психологии ребенка. О потерях, важности детства, о дружбе и о том, как важно оставаться собой, - в инсценировке Виктории Костюкевич и постановке СамАрта «Король Матиуш Первый».

Вместе с Ярославом Жевнеровым над спектаклем работают художник-постановщик Софья Шнырева, композитор Дмитрий Мульков, хореограф Александра Коловская, художник по свету Евгений Козин.

Перед началом спектакля в 17:00 в фойе театра лекцию о Януше Корчаке прочитает директор Самарского литературного музея доктор филологических наук Михаил Перепелкин.

В рамках всероссийской акции «Ночь театрального искусства» после спектакля пройдет встреча зрителей с режиссером и актерами, занятыми в постановке.