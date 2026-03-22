22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала, что углеводы необходимы организму для нормального функционирования.
 Температура воздуха 23 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
В Тольятти прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Библиотеке народов Поволжья прошел День татарской культуры

В этот день в модельной библиотеке гостей ждали встречи с ярким миром татарского языка, традиций и искусства, позволяющие прикоснуться к богатому духовному наследию народа.

Мероприятие «Родной язык — язык души моей» стало путешествием в страну слов, образов и мотивов, хранящих мудрость поколений. В центре внимания оказалась современная татарская детская литература — живая, глубокая, полная жизни, любви и размышлений.

Участники познакомились с произведениями современных татарских поэтов и писателей, прочитали отрывки и обсудили тексты, посмотрели творческие выступления школьников и узнали о роли антологии в популяризации детской литературы народов России.

Румия Агзаматовна Исмагилова, учитель татарского языка и литературы школы «ЯКТЫЛЫК» г.о. Самара, вместе со своими учениками представила увлекательную программу, посвященную современному литературному наследию татарских поэтов и писателей.

Ученик 5‑го класса школы «ЯКТЫЛЫК» поделился впечатлениями: «Мне понравилось читать стихотворение на татарском перед всеми. Я понял, что наш язык очень красивый и в нём много интересных слов. Теперь я хочу прочитать ещё какие‑нибудь книги татарских писателей».

Лекция «Истоки татарского костюма» раскрыла богатую историю, символику и эволюцию этой неотъемлемой части татарской культуры. Слушатели узнали, как формировался национальный костюм и под влиянием каких факторов он развивался.

«Мы хотим не просто представить татарскую культуру, а дать возможность каждому гостю ощутить её красоту и глубину, понять её вклад в многообразие культур России», — подчеркивают организаторы.

Детская библиотека № 14 на Ленинградской, 7 открыла свои двери после комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 г. Пространство библиотеки включает локации: литературная палуба «Волгарядом»; семейная гавань «Печки-лавочки»; медиазал «КомпАС»; мастерская «Волжская артель»; выставочное пространство «Истоки».

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Общий фонд библиотеки-филиала №14 составляет более 35 тысяч экземпляров. Из них на 30 национальных языках Поволжья - татарском, чувашском, мордовском, украинском, армянском, казахском, азербайджанском, узбекском, белорусском, башкирском, таджикском, немецком, еврейском, молдавском –более тысячи экземпляров. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе.

В Самарской области создано 42 модельные библиотеки. Работа по модернизации сферы культуры будет продолжена в рамках нацпроекта «Семья». В этом году будут открыты еще три модельные библиотеки — в Кинеле, Тольятти и Самаре.

Фото: Минкульт Самарской области

 

20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
