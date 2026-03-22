В Библиотеке народов Поволжья прошел День татарской культуры

В этот день в модельной библиотеке гостей ждали встречи с ярким миром татарского языка, традиций и искусства, позволяющие прикоснуться к богатому духовному наследию народа.

Мероприятие «Родной язык — язык души моей» стало путешествием в страну слов, образов и мотивов, хранящих мудрость поколений. В центре внимания оказалась современная татарская детская литература — живая, глубокая, полная жизни, любви и размышлений.

Участники познакомились с произведениями современных татарских поэтов и писателей, прочитали отрывки и обсудили тексты, посмотрели творческие выступления школьников и узнали о роли антологии в популяризации детской литературы народов России.

Румия Агзаматовна Исмагилова, учитель татарского языка и литературы школы «ЯКТЫЛЫК» г.о. Самара, вместе со своими учениками представила увлекательную программу, посвященную современному литературному наследию татарских поэтов и писателей.

Ученик 5‑го класса школы «ЯКТЫЛЫК» поделился впечатлениями: «Мне понравилось читать стихотворение на татарском перед всеми. Я понял, что наш язык очень красивый и в нём много интересных слов. Теперь я хочу прочитать ещё какие‑нибудь книги татарских писателей».

Лекция «Истоки татарского костюма» раскрыла богатую историю, символику и эволюцию этой неотъемлемой части татарской культуры. Слушатели узнали, как формировался национальный костюм и под влиянием каких факторов он развивался.

«Мы хотим не просто представить татарскую культуру, а дать возможность каждому гостю ощутить её красоту и глубину, понять её вклад в многообразие культур России», — подчеркивают организаторы.

Детская библиотека № 14 на Ленинградской, 7 открыла свои двери после комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 г. Пространство библиотеки включает локации: литературная палуба «Волгарядом»; семейная гавань «Печки-лавочки»; медиазал «КомпАС»; мастерская «Волжская артель»; выставочное пространство «Истоки».

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Общий фонд библиотеки-филиала №14 составляет более 35 тысяч экземпляров. Из них на 30 национальных языках Поволжья - татарском, чувашском, мордовском, украинском, армянском, казахском, азербайджанском, узбекском, белорусском, башкирском, таджикском, немецком, еврейском, молдавском –более тысячи экземпляров. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе.

В Самарской области создано 42 модельные библиотеки. Работа по модернизации сферы культуры будет продолжена в рамках нацпроекта «Семья». В этом году будут открыты еще три модельные библиотеки — в Кинеле, Тольятти и Самаре.

Фото: Минкульт Самарской области