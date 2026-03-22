22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала, что углеводы необходимы организму для нормального функционирования.
Эндокринолог: от сахара нельзя полностью отказываться
 Температура воздуха 23 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
23 марта в регионе без осадков, до +10°С
В Тольятти прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.
В губернии прошел лыжный марафон среди юных динамовцев
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Ночью и утром 23 марта в губернии ожидается туман
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в Самаре вечером 22 марта

В воскресенье вечером «Крылья Советов» принимают казанский «Рубин». Это будет матч 22-го тура Премьер-лиги.

Хозяева испытывают трудности в чемпионате и сейчас находятся на 14-м месте в таблице с 20-ю очками. Ранее были болезненные 0:3 в Нижнем Новгороде от «Пари НН». Зато в Кубке — волевая победа над «Локомотивом»: 2:2 в основное время и 5:4 по пенальти. Вроде бы зарядились, а с другой стороны — дополнительная нагрузка.

«Рубин» подходит к игре в более комфортном положении. Девятое место, 29 баллов и две подряд победы — над «Краснодаром» (2:1) и «железнодорожниками» (3:0). Обе — в Казани, хотя запас очков позволит чувствовать себя увереннее и в Самаре.

Матч первого круга тоже остался за клубом из Татарстана — 2:0 в Казани. Тогда отличились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.

При этом у гостей есть кадровые потери: не сыграют Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву и Антон Швец. У хозяев вне игры Алексей Сутормин. Скорее всего, не вернется на поле лидер атаки «КС» Вадим Раков.

Старт — 22 марта в 17:30 (6+), пишет Самара-МК.

Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
20 марта 2026, 13:42
После кубковой победы по пенальти над "Локомотивом" (5:4, 2:2 в основное время) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев дал комментарий по итогам... Футбол в Самаре
Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»
15 марта 2026, 10:29
Начало матча запланировано на 15:00, завершение — в 17:00. Дополнительный транспорт поможет болельщикам без проблем добраться до дома после игры. Транспорт
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
08 марта 2026, 11:21
В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Транспорт
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
