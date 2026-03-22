«Крылья Советов» сыграют с «Рубином» в Самаре вечером 22 марта

В воскресенье вечером «Крылья Советов» принимают казанский «Рубин». Это будет матч 22-го тура Премьер-лиги.

Хозяева испытывают трудности в чемпионате и сейчас находятся на 14-м месте в таблице с 20-ю очками. Ранее были болезненные 0:3 в Нижнем Новгороде от «Пари НН». Зато в Кубке — волевая победа над «Локомотивом»: 2:2 в основное время и 5:4 по пенальти. Вроде бы зарядились, а с другой стороны — дополнительная нагрузка.

«Рубин» подходит к игре в более комфортном положении. Девятое место, 29 баллов и две подряд победы — над «Краснодаром» (2:1) и «железнодорожниками» (3:0). Обе — в Казани, хотя запас очков позволит чувствовать себя увереннее и в Самаре.

Матч первого круга тоже остался за клубом из Татарстана — 2:0 в Казани. Тогда отличились Андерсон Арройо и Велдин Ходжа.

При этом у гостей есть кадровые потери: не сыграют Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Угочукву Иву и Антон Швец. У хозяев вне игры Алексей Сутормин. Скорее всего, не вернется на поле лидер атаки «КС» Вадим Раков.

Старт — 22 марта в 17:30 (6+).