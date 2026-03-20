Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества

Сегодня, 20 марта, прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нем приняли участие члены регионального правительства, руководители профильных министерств, представители Русского географического общества, руководители региональных предприятий, волонтеры.

Открывая заседание, глава региона поблагодарил за решение вступить в Попечительский Совет общества: «Это очень важно для нашей совместной координации действий по формированию программы мероприятий, а также для более четкой координации со всеми общественными, деловыми и экспертными организациями. Вы берете на себя повышенную ответственность за будущее нашего региона, готовы заботиться о сохранении его уникальных природных ресурсов, культурного наследия. А также поддерживать развитие экогеографического образования, научного, этнографического и экологического туризма, укреплять межрегиональное и международное сотрудничество.

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся работы реготделения Русского географического общества: достигнутые результаты и планы на будущее. В их числе – празднование знаковой даты – 80-летия образования Куйбышевского регионального отделения «РГО».

Еще одна задача Попечительского Совета – поддержка и помощь в реализации проектов, направленных на повышение туристической привлекательности Самарской области.

«Поддержка попечителей – это основа успеха функционирования Русского географического общества, об этом неоднократно говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин, который является Председателем Попечительского Совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – отметил Вячеслав Федорищев.

О деятельности «РГО» подробно рассказала заместитель директора Департамента регионального развития Исполнительной дирекции Русского географического общества Вера Максимчук, также она поделилась планами и задачами на перспективу.

«2025-й год для Русского географического общества стал юбилейным. Помимо того, что обществу исполнилось 180 лет, год был сопряжен с важнейшими событиями – это 17-й съезд и заседание Попечительского совета «РГО». По итогам мероприятия президентом России Владимиром Путиным и президентом «РГО» Сергеем Шойгу утвержден перечень поручений. Одно из основных поручений – это объявление 2027 года Годом географии», – сказала Вера Максимчук.

Самарское областное отделение общества активно участвует в общероссийских акциях, таких как «Географический диктант», фотоконкурс «Самая красивая страна», «Лучший гид России» и многих других. Об этом сообщил председатель Самарского областного отделения «РГО», заместитель председателя Попечительского Совета Денис Волков.

«У нас десять местных отделений открыто — около четырехсот членов Русского географического общества. Это достаточно хороший показатель. Они проводят много мероприятий. Мы участвуем в большинстве федеральных проектов», – подчеркнул Денис Волков.

Приоритетом в работе Самарского подразделения Русского географического общества является работа с молодежью: проводятся уроки, встречи с краеведами и географами. Одна из задач общества – активное вовлечение населения в проекты по повышению туристической привлекательности региона.

Отделение активно работает не только в регионе, проводя различные выставки, реализуя образовательные и туристические проекты, но и взаимодействует с вновь присоединенными территориями России: Луганской и Донецкой областями.

Особое внимание на заседании уделили улучшению экологической ситуации и продвижению ценностей бережного отношения к окружающей среде.

Кроме того, обсудили реализацию различных региональных проектов, в числе которых волонтерский проект «Путь реки». Это пеший круговой маршрут на территории национального парка «Самарская Лука». Сейчас готовы 2/3 маршрута, и он доступен для туристов: промаркированы тропы, установлены указатели, обустроены регламентированные места отдыха и многое-многое другое.

Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу проработать вопрос цифровизации проекта «Путь реки» — сделать его более интерактивным, информативным и привлекательным для туристов.