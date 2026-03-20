Знаковым событием станет Областной поэтический марафон «Страницы русской поэзии», открытие которого состоится 25 марта в Самарской библиотеке для молодёжи 
Самарская областная библиотека для молодёжи проведет ежегодную акцию «Неделя молодежной книги»
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В регионе продолжается развитие ИТС. В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.
На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 
Из-за подвижек льда на Волге движение судов на воздушной подушке по маршруту «Самара – Рождествено» осуществляется по фактической ледовой обстановке.
С 21 марта на переправе «Самара – Рождествено» возможны изменения в работе судов
20 марта в поселке Волжский Красноярского района горели два частных дома, погибли два человека.
Уточненная информация о пожаре в поселке Волжский Красноярского района
На пресс-конференции директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов озвучил планы на летнюю ремонтную кампанию в Тольятти.
«Т Плюс» в течение лета 2026 года заменит более 10 километров тепловых сетей в Тольятти
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Умер Чак Норрис
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества

Сегодня, 20 марта, прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нем приняли участие члены регионального правительства, руководители профильных министерств, представители Русского географического общества, руководители региональных предприятий, волонтеры.

Открывая заседание, глава региона поблагодарил за решение вступить в Попечительский Совет общества: «Это очень важно для нашей совместной координации действий по формированию программы мероприятий, а также для более четкой координации со всеми общественными, деловыми и экспертными организациями. Вы берете на себя повышенную ответственность за будущее нашего региона, готовы заботиться о сохранении его уникальных природных ресурсов, культурного наследия. А также поддерживать развитие экогеографического образования, научного, этнографического и экологического туризма, укреплять межрегиональное и международное сотрудничество.

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся работы реготделения Русского географического общества: достигнутые результаты и планы на будущее. В их числе – празднование знаковой даты – 80-летия образования Куйбышевского регионального отделения «РГО». 

Еще одна задача Попечительского Совета – поддержка и помощь в реализации проектов, направленных на повышение туристической привлекательности Самарской области. 

«Поддержка попечителей – это основа успеха функционирования Русского географического общества, об этом неоднократно говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин, который является Председателем Попечительского Совета всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – отметил Вячеслав Федорищев. 

О деятельности «РГО» подробно рассказала заместитель директора Департамента регионального развития Исполнительной дирекции Русского географического общества Вера Максимчук, также она поделилась планами и задачами на перспективу.

«2025-й год для Русского географического общества стал юбилейным. Помимо того, что обществу исполнилось 180 лет, год был сопряжен с важнейшими событиями – это 17-й съезд и заседание Попечительского совета «РГО». По итогам мероприятия президентом России Владимиром Путиным и президентом «РГО» Сергеем Шойгу утвержден перечень поручений. Одно из основных поручений – это объявление 2027 года Годом географии», – сказала Вера Максимчук.

Самарское областное отделение общества активно участвует в общероссийских акциях, таких как «Географический диктант», фотоконкурс «Самая красивая страна», «Лучший гид России» и многих других. Об этом сообщил председатель Самарского областного отделения «РГО», заместитель председателя Попечительского Совета Денис Волков. 

«У нас десять местных отделений открыто — около четырехсот членов Русского географического общества. Это достаточно хороший показатель. Они проводят много мероприятий. Мы участвуем в большинстве федеральных проектов», – подчеркнул Денис Волков.

Приоритетом в работе Самарского подразделения Русского географического общества является работа с молодежью: проводятся уроки, встречи с краеведами и географами. Одна из задач общества – активное вовлечение населения в проекты по повышению туристической привлекательности региона. 

Отделение активно работает не только в регионе, проводя различные выставки, реализуя образовательные и туристические проекты, но и взаимодействует с вновь присоединенными территориями России: Луганской и Донецкой областями.

Особое внимание на заседании уделили улучшению экологической ситуации и продвижению ценностей бережного отношения к окружающей среде.

Кроме того, обсудили реализацию различных региональных проектов, в числе которых волонтерский проект «Путь реки». Это пеший круговой маршрут на территории национального парка «Самарская Лука». Сейчас готовы 2/3 маршрута, и он доступен для туристов: промаркированы тропы, установлены указатели, обустроены регламентированные места отдыха и многое-многое другое. 

Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу проработать вопрос цифровизации проекта «Путь реки» — сделать его более интерактивным, информативным и привлекательным для туристов. 

