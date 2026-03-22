Россиян предупредили о рисках составления резюме с помощью ИИ

Полностью полагаться на искусственный интеллект при составлении резюме не стоит, так как нейросеть может указать вымышленные факты и привести к неловкой ситуации на собеседовании. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии (РАНХиГС) Анна Хрипченко.

«Полностью полагаться на него не стоит. Тексты, созданные ИИ, часто выглядят шаблонно и лишены индивидуальности, а иногда могут содержать неточные или даже вымышленные факты. Это может привести к неловким ситуациям на собеседовании», — пояснила эксперт.

Она добавила, что искусственный интеллект должен быть вспомогательным инструментом. С его помощью можно выстроить структуру резюме и подобрать синонимы к словам, однако итоговую проверку и персонализацию текста должен проводить сам соискатель.

В последние годы использование нейросетей для составления резюме и сопроводительных писем приобрело массовый характер. Согласно исследованиям сервисов по поиску работы, в 2025–2026 годах до 40 процентов соискателей в России использовали инструменты искусственного интеллекта при подготовке документов для трудоустройства, пишет МК.